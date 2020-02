Solbakken-bragd mot Celtic: – Jeg er den klart roligste her

(Celtic – FC København 1–3, sammenlagt 2–4) FC København-manager Ståle Solbakken (52 i dag) opplevde en av sine aller største kvelder på bortebane i Europa da det danske mesterlaget knuste Celtic i Europa League torsdag kveld.

Oppdatert nå nettopp

– Det må være en av dem. Tatt i betrakning at vi er så langt ut i turneringen, men vi slo Ajax borte i Champions League-kvalifisering (2006). Den er nok hakket hvassere, vurderer Solbakken selv overfor VG rett før midnatt.

Uansett sikret en fabelaktig 2. omgang av Solbakkens lag til slutt 3–1-seier på mektige Celtic Park i Glasgow. Det gir 4–2 sammenlagt og sender FCK til en imponerende 8-delsfinale i turneringen, akkurat slik nordmannen gjorde med samme klubb for tre år siden.

– Jeg har det okay, men jeg er den klart roligste her. Vi er ikke der vi skal være, vi har mye skader, og har kjempet i hele år for å ha de beste på banen samtidig, og det har vi vel fortsatt ikke hatt. Men etter 2. omgangen i Parken sist skjønte jeg at vi kunne ta det, innrømmer FC København-manageren.

VG Live: Fyldig referat her!

Avansementet kommer i Solbakkens FCK-kamp nummer 40 i Europa League-sammenheng – som er rekord i denne ti år gamle UEFA-turneringen for en trener for én klubb – og dessuten på Solbakkens 52-årsdag. I tillegg er dette den 29. kampen i europeisk sammenheng hvor FC København ikke slipper inn mer enn ett mål.

– Det er nesten utrolig. Så jeg hadde jo et håp, melder Solbakken.

Med unntak av noen minutter i 1. omgang, der Mohamed Elyounoussi (25) burde scoret, spissbeistet Edsonne Edouard kunne scoret, pluss at Celtic hadde en i stolpen, spilte velorganiserte FC København tidvis taktisk perfekt mot et hjemmelag med Kristoffer Ajer (21) på høyreback og Moi som venstreving fra start.

BRAGD: Ståle Solbakken gliste godt etter råsterke 3–1 i Glasgow torsdag kveld. Foto: Scott Heppell / AP

Dessuten hadde danskene flaksen de trengte da innbytter Michael Santos løftet 1–0 i nettaket og skaffet det uhyre viktige bortemålet de måtte ha etter 1–1 i Parken i første kamp. Ajers forsvarsmakker Josep Simunovic rotet med et tilbakespill, Santos rappet ballen og prøvde å sette opp spisskamerat Dame N’Doye foran motstandermålet.

Det greide han ikke, men da Celtic-spiller Christopher Jullien kastet seg frem for å avverge ble ballen forært til Santos, som tok vel vare på sjansen.

Derfra og frem til ti minutter gjensto greide Celtic bare delvis å sette press på Solbakkens mannskap. På midtbanen kapret duellsterke Carlos Zeca ball etter ball til tross for fungerende syn på bare det ene øyet, og bak FCK-kapteinen sto rekordkjøpet Victor Nelsson (21) frem som en gigant både i luften og langs bakken. I tillegg viste Karl-Johan Johnsson hvorfor han foretrekkes på keeperplass foran Sten Grytebust med en vanvittig reaksjonsredning på 1–0.

les også Europa-bragden der Solbakkens FCK er på høyde med Chelsea, United og Atlético

Alt så bra ut med FCK-vennlige øyne – helt til midtstopper Ragnar Sigurdsson for ivrig og satte hånden på et Celtic-innlegg. Etter en kjapp titt på VAR-skjermen konkluderte dommeren med straffespark, og det vippet Celtic-toppscorer Odsonne Edouard elegant i midt i mål.

Dermed var stillingen den samme som i første oppgjør, og med to tilsynelatende utslitte lag virket ekstraomgangene uunngåelig. Men det var før Rasmus Falk rappet ballen på midtbanen og spilte utskjelte Pep Biel på blank goal med fem minutter igjen.

Spilleren Solbakken hentet relativt dyrt fra spansk nivå to og Real Zaragoza i sommer har hatt innkjøringstrøbbel i sin nye klubb, men alene med Celtic-keeper Fraser Forster satte han inn FCKs andre med største selvfølgelighet. Tre minutter før slutt gjorde veteranen Dame N’Doye (35) alt selv da han tråklet seg gjennom Celtic-forsvaret og satte FCKs tredje på Celtic Park. 3–1 er resultatreprise av de samme lagenes møte i Parken i Champions League for 14 år siden – også da med Ståle Solbakken som trener.

Publisert: 27.02.20 kl. 22:52 Oppdatert: 28.02.20 kl. 00:19

Fra andre aviser