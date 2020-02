STYRTE TIL AVANSEMENT: Ståle Solbakken på sidelinjen under matchen mot Celtic torsdag. Bak til høyre Neil Lennon. Foto: LEE SMITH / X03806

Solbakken-bragd i Skottland: FC København sendte ut Celtic

(Celtic – FC København 1–3, sammenlagt 2–4) FC København-manager Ståle Solbakken (52 i dag) opplevde en av sine aller største kvelder på bortebane i Europa da det danske mesterlaget knuste Celtic i Europa League torsdag kveld.

Etter en fabelaktig 2. omgang av Solbakkens lag ble det til slutt 3–1-seier, som gir 4–2 sammenlagt og sender FCK til en imponerende 8-delsfinale i turneringen, akkurat slik nordmannen gjorde med samme klubb for tre år siden.

– En topp europeisk kamp med små marginer. Vi hadde trøbbel en periode i 1. omgang. Da har vi problemer. Men så setter vi sammen noen giftige kontringer. I 2. omgang kommer vi godt ut. Det er jevnt i banespillet, psykologien jeg snakket om før kampen slår til for fullt. De ville gjerne score, men de ville også forsvare, sier Solbakken i et intervju vist på TV 2 Sport 1.

Avansementet kommer i Solbakkens FCK-kamp nummer 40 i Europa League-sammenheng – som er rekord i denne ti år gamle UEFA-turneringen for en trener for én klubb – og dessuten på Solbakkens 52-årsdag. Den har han all mulig grunn til å feire:

En tett på taktisk perfekt kamp av velorganiserte FC København tok luven av Celtic – med Kristoffer Ajer (21) på høyreback og Mohamed Elyounoussi (25) på venstre ving fra start. Danskene hadde flaksen de trengte da innbytter Michael Santos løftet 1–0 i nettaket og skaffet det uhyre viktige bortemålet de måtte ha etter 1–1 i Parken i første kamp. Ajers forsvarsmakker Josep Simunovic rotet med et tilbakespill, Santos var våken og skulle sette opp spisskamerat Dame N’Doye foran Celtic-målet.

Det greide han ikke, uten at noen vil huske det. For Celtic-spiller Christopher Jullien kastet seg frem for å avverge, men forærte ballen istedet til Santos, som tok vel vare på sjansen. Derfra og frem til greide Celtic bare delvis å sette press på Solbakkens mannskap frem til snaut ti minutter gjensto. Da ble midtstopper Ragnar Sigurdsson for ivrig og fikk hånden på et innlegg. Etter en kjapp titt på VAR-skjermen konkluderte dommeren med straffespark, og det vippet Celtic-toppscorer Odsonne Edouard elegant i midt i mål.

Dermed var stillingen den samme som i første oppgjør, og med to tilsynelatende utslitte lag så ekstraomganger ut som utgangen.

I 1. omgang fikk Southampton-utlånte Moi en megamulighet da en svak Pierre Bengtsson-klarering gikk rett i venstrebenet på nordmannen etter 24 minutter. Elyounoussi «drylet» på direkten, men satte ballen rett utenfor krysset. Ut fra måten han sank ned i gresset og slo knyttnevene i underlaget på Celtic Park tydet på at han burde gitt laget ledelsen. Elyounoussi var også sentral i oppbygningen da Tom Rogic avsluttet via både FCK-keeper Karl-Johan Johnsson og stolpen, og også Skottland-toppscorer Odsonne Edouard hadde to gode muligheter til å score.

Men det var målløst til pause i Ståle Solbakkens Europa League-kamp nummer 40 som FC København-trener (ekskludert kvalik) – rekord for en trener for én og samme klubb i turneringen. For øvrig ikke nordmannens eneste jubileum denne kvelden: Han brukte 52-årsdagen sin på praktarenaen i Glasgow.

