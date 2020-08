TANGERINGEN: Jens Petter Hauge (med ryggen til) scoret Bodø/Glimts 50. mål i årets sesong fra straffemerket. Her feirer han sammen med Patrick Berg. Foto: Mats Torbergsen

Bodø/Glimt foran skjema til målrekord i Eliteserien

BODØ (VG) Som første lag siden Lyn i 1968, har Bodø/Glimt scoret mer enn 50 mål på sesongens 15 første kamper – og serielederen er godt foran skjema til å sette scoringsrekord i Eliteserien.

Nå nettopp

Da Jens Petter Hauge satte inn 3–0 etter å ha «kranglet seg» til å få ta straffen foran Philip Zinkernagel, tangerte Bodø/Glimt Lyns prestasjon fra 1968.

Serielederen plusset på tre mål til etter det i hjemmemøtet med Start og står nå med imponerende 53 scoringer på sesongens først 15 kamper.

– Det er brutalt sterkt. En maktdemonstrasjon. Vi er nådeløse og effektive, sa Hauge til VG om 6–0-seieren lørdag kveld.

Rekorden for antall scorede mål i én sesong på øverste nivå i Norge er det Rosenborg som står for. Trønderne scoret 87 mål i 1997-sesongen, men den gang var det kun 14 lag og 26 kamper ble spilt.

1997-rekorden ga et snitt på 3,35 scoringer per kamp.

Bodø/Glimt anno 2020 har så langt et målsnitt på 3,53 etter 15 kamper. Holder serielederen tempoet ut sesongen, vil de altså ende på 106 mål på 30 kamper i Eliteserien.

– Er det en målsetting man kan sette seg litt på siden?

– Nei, svarer Kjetil Knutsen kontant på spørsmålet fra VG.

– Vi snakker lite om mål. Vi er mer opptatt av det som skjer før vi kommer til målene. Prestasjoner, utvikling – det kommer vi til å fortsette med, så kommer resultatene som en konsekvens av hardt og godt arbeid hver eneste dag.

Det er også Rosenborg som står for rekorden for antall scorede mål i en sesong med 30 kamper da trønderne scoret 73 mål i 2015-sesongen (målsnitt på 2,43 mål per kamp).

Heller ikke Patrick Berg, som scoret sitt fjerde mål for sesongen mot Start, er så opptatt av dette.

– Det er ikke noe vi kommer til å gå og tenke på, men det er jo så klart artig at vi scorer så mye mål. Det viser at vi har en sult i laget, at vi alltid vil ha mer. Det er bare positivt, sier Glimt-kapteinen.

Med samme tempo som i første halvdel av sesongen, ligger Bodø/Glimt ligger også godt an til å ta poengrekord i en serie med 30 kamper.

Moldes gullag fra 2014-sesongen tok 71 poeng på 30 kamper, mens Glimt i 2020-sesongen har tatt 41 poeng etter halvspilt serie.

PS! Alle kamper i Eliteserien ser du på Dplay (redaksjonelt samarbeid).

Publisert: 23.08.20 kl. 10:27

Fra andre aviser