TYNNERE LOMMEBOK? Lionel Messis fravær fra Barcelonas treninger kan koste ham dyrt. Foto: Joan Monfort / AP

Messi ikke på trening: Risikerer bøter etter nytt fravær

Lionel Messi (33) kan bli straffet med tapt lønn og millioner i bøter hvis han fortsetter å utebli fra Barcelonas treninger uten gyldig grunn.

Da Ronald Koeman ledet sin første økt som Barcelona-trener mandag ettermiddag, var det uten Lionel Messi på feltet. Argentineren var fraværende da Barcelona-troppen ble testet for coronaviruset søndag og dukket heller ikke opp på klubbens første trenings i sesongoppkjøringen påfølgende dag.

Ifølge en rekke spanske medier, blant dem Diario Sport og El Mundo, kan Barcelona straffe sin største stjerne dersom han opprettholder fraværet.

Tapt inntekt og saftige bøter

Avisene refererer til La Ligas reglement hvor sanksjoner for ulike former for brudd på retningslinjene er oppført.

I regelverket defineres det første og andre fraværet fra arbeid uten gyldig grunn som et «grovt brudd» som kan sanksjoneres med tapt lønn i to til ti dager og en bot på opp til syv prosent av spillerens månedslønn.

Skulle Messi utebli fra tre eller flere treninger, defineres det som et «meget grovt brudd» i regelverket. Det gir anledning til å straffe med tapt lønn i elleve til tredve dager i tillegg til en bot på opp til 25 prosent av månedslønnen.

En oversikt fra den franske avisen L’Equipe hevder at argentinerens månedslønn er på 8,3 millioner euro – omtrent 87 millioner norske kroner.

Dermed kan argentineren risikere en bot opp mot 22 millioner norske kroner om «streiken» fortsetter.

Er fraværet ugyldig?

Det er uklart om argentineren har en ugyldig grunn for å utebli fra treningene. Tirsdag 25. august skal 33-åringen ha sendt en e-post til Barcelona hvor han ga beskjed om at han ønsker å forlate klubben, noe Barcelona bekreftet til nyhetsbyrået AP samme kveld.

Den spanske fotballjournalisten Guillem Balague hevder at Messi og hans representanter at det finnes en klausul i argentinerens kontrakt som gir ham mulighet til å forlate klubben ved hver sesong.

Ifølge en rekke spanske medier har det vært uenighet om Lionel Messis gigantiske utkjøpsklausul, som hevdes er på svimlende 7,3 milliarder norske kroner – er gjeldende eller ikke. Radiokanalen Cadena Ser hevdet at argentinerens utkjøpsklausul løp frem til denne sesongen og at 33-åringen nå kan forlate klubben gratis.

Søndag sendte den spanske ligaforeningen ut en pressemelding der de uttalte klart at argentinerens kontrakt fremdeles er kraft og at utkjøpsklausulen må betales før de vil godkjenne en overgang for argentineren.

Publisert: 01.09.20 kl. 07:43

