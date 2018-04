Stoke stoppet Salah da Liverpool ble snytt for straffe

(Liverpool – Stoke 0–0) Da Mohamed Salahs scoringsrekke fikk en brå slutt og Andre Marriner nektet Liverpool-straffe, måtte Jürgen Klopps menn nøye seg med nok en uavgjort.

På tampen av kampen gikk det en kule varmt for flere på og utenfor banen, da Andre Marriner overså at Georginio Wijnaldum lobbet ballen opp i hånden på Erik Pieters i Stokes felt.

– Armen er ute fra kroppen, konstaterer Erik Thorstvedt i TV 2s studio etter kampen.

– Det er en klar, klar straffe, sier Simen Stamsø Møller.

Liverpool-spillerne diskuterte heftig med dommeren, men han lot seg ikke rikke.

Sekunder senere var Ryan Shawcross millimeter fra å bli den store helten i motsatt ende, da han skled i full fart mot Mame Biram Dioufs skudd på tvers av mål.

Men det endte 0–0 og med ett poeng for andre helg på rad for Liverpool .

– Stoke var litt heldige i én eller to situasjoner, men 0–0 og ingen skader, så nå må vi bare fortsette, sier Klopp etter kampen ifølge BBC.

Sjelden Salah-bom

Med Premier League -kamp midt mellom de to Champions League-semifinalene, benyttet Jürgen Klopp anledningen til å bytte ut fem mann fra laget som tirsdag slo Roma 5–2 . Men den største stjernen på Liverpool-himmelen nå, Mohamed Salah, fikk igjen tillit.

Egypteren har sett ut som sikkerheten selv når han har chippet inn mål på mål denne sesongen, men seks minutter ut i lørdagens oppgjør viste egypteren at selv han kan bomme. Da han ble spilt helt fri i bakrom da Erik Pieters sov et brøkdelssekund, og Jack Butland kom ut, lå alt til rette, men for en gangs skyld gikk ballen utenfor mål.

Senere i omgangen spilte Salah unggutten Trent Alexander-Arnold alene med Butland, men en dårlig førsteberøring gjorde at han ikke fikk kontroll på avslutningen og skjøt rett på Stoke-keeperen.

Salah hadde før lørdagens kamp scoret elleve ganger på sine syv siste starter, men lørdag sa det kontant stopp for egypteren.

Men da hverken Salah eller noen andre greide å score, kan luken opp til serietoer Manchester United øke til fem poeng, hvis de slår Arsenal søndag. Samtidig an Tottenham komme faretruende nære, hvis de slår Watford mandag.

55 kamper uten seier mot Liverpool

Stoke, som kjemper en desperat kamp for å overleve på øverste nivå, har ikke vunnet siden 20. januar. Paul Lamberts menn yppet seg tidvis mot Liverpool lørdag, men det var aldri nok til å bedre sin begredelige statistikk.

Det ene poenget ga nytt håp for Stoke, som forlenger rekken av kamper uten seier mot Liverpool på øverste nivå til 55.

VG oppdaterer saken!