TYSK TEMPERAMENT: Jürgen Klupp var heller ublid da hans Liverpool tapte 3–1 for Sevilla i St. Jakob-Park i Basel i 2016. Foto: PAUL ELLIS / AFP

Klopps dystre finalestatistikk: Fem tap på rad

Publisert: 03.05.18 10:43

FOTBALL 2018-05-03T08:43:00Z

Mens Liverpool forbereder seg til Champions League-finalen mot Real Madrid, må de forsøke å ikke tenke på manager Jürgen Klopps statistikk når det gjelder som mest.

– De henger ikke opp sølvmedaljer på Melwood (Liverpools treningsanlegg, journ. anm.), meldte tyskeren ifølge The Independent etter at finaleplassen mot Real Madrid var sikret.

To mål av Sadio Mané og Giorginio Wijnaldum i første omgang var nok til å sende de røde fra Liverpool til finalen i den gjeveste turneringen, deres første på elleve år. Det er Liverpools åttende finale i serievinnercupen/ Champions League , Klopps syvende finale totalt - uansett turnering - som manager.

Begge finalene han har nådd med Liverpool, endte i tap.

– Vi var i ligacupfinalen og vant den ikke. Det er ingen som kommer bort til meg og sier «takk for at du tok oss til finalen». Vi var i Europa League-finalen, men det sier ingen til meg. Jeg ser ingen trofeer etter disse kampene, sier Klopp videre.

Liverpool har fortsatt en jobb å gjøre i den hjemlige ligaen, der topp fire-plassen enda ikke er sikker og det blir, ifølge Klopp, «to Champions League-finaler i ligaen». Men så blir det fokus på Real Madrid.

– Nesten hele Real Madrid har spilt de siste finalene, de har kommet til fire av de siste fem i Champions League og er fortsatt samlet. De har erfaring, det har ikke vi, men vi kommer til å være «on fire», melder Klopp i ekte «Heimebane»-Sissel Renate-stil.

Den karismatiske tyskeren har ledet et lag i totalt seks finaler, fire med Dortmund og to med Liverpool. Derfra har han tatt med seg følgende resultater:

2012: Tysk cup, Borussia Dortmund 5 - 2 Bayern München

Den aller første finalen han nådde som manager ble også den beste. Dortmund hadde allerede sikret ligatittelen foran sin erkerival og fullførte ydmykelsen på Olympiastadion i Berlin.

Shinji Kagawa åpnet ballet etter bare tre minutter, Arjen Robben utliknet fra straffemerket, Mats Hummels scoret på Dortmunds straffe og Robert Lewandowski fullførte et hat trick etter at Franck Ribery scoret Bayerns andre mål.

2013: Champions League, Borussia Dortmund 1 - 2 Bayern München

Året etter var rollene snudd om. Mario Mandzukic og Ilkay Gündogan scoret for hvert av lagene, før Arjen Robben rullet inn matchvinnerscoringen forbi Roman Weidenfeller og sørget for Klopps første finaletap som manager.

2014: Tysk cup, Borussia Dortmund 0 - 2 Bayern München etter ekstraomganger

Robert Lewandowski hadde allerede bestemt seg for å signere for erkerivalen da de møttes i nok en tysk cupfinale. Dortmund hadde vunnet hele 3–0 i et ligaoppgjør ikke mange ukene før, men klarte aldri få hull på Bayern-muren og tapte til slutt etter ekstraomganger. Scoringer av Arjen Robben og Thomas Müller sikret pokalen til Pep Guardiolas menn.

2015: Tysk cup, Borussia Dortmund 1 - 3 Wolfsburg

Jürgen Klopps siste sesong i Dortmund ble en forglemmelig en, med syvendeplass i ligaen - etter å ha ligget på nedrykksplass ved halvspilt sesong - og heller ikke cupfinalen etterlot en søt smak i munnen.

Pierre-Emerick Aubameyang ga Klopp en perfekt start etter fem minutter, men så kollapset de og slapp inn tre mål utover i den første omgangen, blant annet etter scoring av Kevin de Bruyne.

2016: Engelsk ligacup, Liverpool 2 - 4 Manchester City etter straffespark

Allerede i sin første sesong i Merseyside-klubben hadde Klopp to muligheter til å sikre sølvtøy til sin nye arbeidsgiver. De kom til den første av dem med et visst favorittstempel, i november hadde de smadret nettopp Manchester City 4–1 på bortebane.

Men Manuel Pellegrinis menn ville det annerledes og Adam Lallana og Philippe Coutinho var blant Liverpool-spillerne som ikke klarte å overliste Willy Caballero i City-buret under straffesparkkonkurransen.

2016: Europa League, Liverpool 1 - 3 Sevilla

Det var en Europa League-vår for minnebøkene da Liverpool slo ut både Manchester United og Dortmund, sistnevnte i den ville opphentingen, på veien mot finalen i Basel. Også i den sveitsiske fotballhovedstaden så alt til å gå på skinner da Daniel Sturridge sendte rødtrøyene i ledelsen og Liverpool dominerte banespillet.

Men etter pausen vendte Sevilla totalt og scoret tre mål, tre mål som sikret trofeet.

– Jeg er ansvarlig for denne innsatsen, sa Klopp etter kampen, ifølge Sky Sports, og lovet alle at de skulle bruke nederlagt til å bli sterkere.

26. mai får vi vite om han har klart akkurat dét.