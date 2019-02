VANT: Ole Gunnar Solskjær feirer seieren over Chelsea i FA-cupens femte runde. Foto: Matthew Peters / Manchester United

Solskjær åpner for Ferguson-innhopp før Liverpool-kampen

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær (45) ser gjerne at Sir Alex Ferguson (77) gjør et innhopp i Manchester United-garderoben før søndagens storkamp mot Liverpool.

– Sjefen er velkommen til å holde talen sin foran spillerne hvis han vil. Vi vet hvor mye det betyr for ham å slå Liverpool, sier Solskjær med et stort smil på pressekonferansen før hjemmekampen mot erkerivalen.

Ferguson var kjent for å spille et psykologisk spill med sine managerrivaler på pressekonferanser før lignende storkamper, men akkurat dét har ikke Solskjær noen intensjoner om å kopiere fra gamlesjefen.

– Næh. Jeg tror ikke Jürgen Klopp kommer til å lese hva jeg sier. Jeg kommer ikke til å lese hva Klopp sier.

Etter mandagens 2–0-seier over Chelsea går Solskjær og United inn mot storkampen med høy selvtillit. Nordmannen vet alt om hvor mye oppgjørene mot Liverpool betyr for klubben.

– Jeg forstår at følelser er involvert, men vi må være fokusert og kontrollert, og samtidig kjempe, sier Solskjær.

Anthony Martial og Jesse Lingard har vært ute med skade siden 2–0-tapet mot PSG på Old Trafford for halvannen uke siden, men Solskjær gir uttrykk for at minst én av dem trolig blir klar til storkampen mot Liverpool.

– Jeg håper og tror Anthony blir klar, og jeg håper Jesse blir klar. Det er to forskjellige skader, sier Solskjær.

Saken oppdateres!