LYKKE: Jürgen Klopp omfavner Roberto Firmino etter Liverpools tre poeng. Foto: GLYN KIRK / AFP

Slapp av, Liverpool er i orden

FOTBALL 2019-01-12T19:22:04Z

BRIGHTON (VG) (Brighton – Liverpool 0–1) «Hello», åpner Jürgen Klopp og utstråler mer enn noe annet lettelse på pressekonferansen etter 1–0-sliteseieren over Brighton.

kommentar

Publisert: 12.01.19 20:22 Oppdatert: 12.01.19 20:39

Supporterne kan også slappe litt av. Liverpool er i orden.

Etter 1–2-nederlag for Manchester City i serien og Wolverhampton i FA-cupen har spekulasjonene vært i gang: Har Liverpool mistet seiersrytmen?

– Når man faller av hesten, er det beste å komme seg oppå igjen med en gang, så, ja, dette var viktig, sier Klopp.

Liverpool imponerte ikke voldsomt på sørkysten, men vant slik mesterlag gjør, graver frem ettmålsseire i vanskelige bortekamper. Etter de suverene «topp 6»-lagene er Brighton Premier Leagues beste hjemmelag, her har Manchester United tapt, Arsenal spilt uavgjort og Tottenham gjort som Liverpool, vunnet med ett mål. Hjemme på Anfield ble det også seier 1–0 over Brighton.

Jürgen Klopp er den åttende manageren som prøver å skaffe Liverpool det 19. ligamesterskapet, det klubben har ventet på i snart 29 år. Avstanden ned til Manchester City vil fremdeles være på minst fire poeng når 16 runder gjenstår.

Syv klubber har vunnet i mellomtiden: Leeds, Arsenal, Chelsea, Blackburn, Manchester City, Leicester og selvsagt Manchester United, den store rivalen som har gått fra syv til 20 titler i denne perioden og passert Liverpools 18.

Denne våren skal ikke Liverpool bare slåss mot Manchester City og kanskje Tottenham, men også et vanvittig forventningspress fra supportere som er delt i to: De som opplevde – og de som bare er blitt fortalt.

Liverpool vant den gjeveste europacupen fire ganger på åtte sesonger. Liverpool vant 11 seriegull fra 1973 til 1990, men etter det har laget knapt nok vært i nærheten. Fire ganger er det blitt annenplass, fem ganger tredjeplass, men bare noen få ganger har Liverpool virkelig vært med i gullkampen.

I begge Jürgen Klopps to fulle sesonger som manager ble det fjerdeplass, men med et poenghav opp til mesteren, henholdsvis 17 og 25.

– Dette var en seier som viste at vi har modnet. Det er den mest «voksne» seieren denne sesongen, mener Klopp på Amex Stadium. Der hadde det vært publikumsrekord (30.682), og mange brukte alle skjellsordene i boken for å fortelle dommer Kevin Friend at han var Liverpools venn. Dog kunne ingen si noe på at Mohamed Salah fikk straffe da han vendte frem og tilbake på Pascal Gross, fikk straffe, kysset ballen og sikret de tre poengene.

Brighton lå meget kompakt. Liverpool hadde ballen, men slet med å finne rom, særlig før pause. I noen kamper er imidlertid et øyeblikks magi nok, og Liverpool vant med ett mål for sjette gang (totalt 18 seire).

– Brighton er en veldig vanskelig motstander. Dette er ikke en type kamp som vinnes med store sifre, slår Jürgen Klopp fast.

Hans karisma er blitt Liverpools ansikt utad. Det store smilet og de ville jubelscenene, selv om det denne gangen bare var en knyttet neve i retning keeper Alisson Becker, mannen han løp ut på banen og «overfalt» da Divock Origi ble matchvinner mot Everton.

Da Origi scoret forrige mandag var det ikke mye Klopp-feiring. Etter 1–1-utligningen mot Wolverhampton i FA-cupen sto manageren helt rolig med et skjevt smil og, og så nesten ut som han tenkte «det var vel ikke dette vi ble enige om» ...

At det endte 1–2 er nok et av nederlagene som har bekymret minst i hans 18 år lange trenerkarriere. Isteden tar han med seg spillerne på treningsleir til Dubai i slutten av januar, mens de andre topplagene er opptatt med 4. runde i FA-cupen. Liverpool får 11 dager pause, og dersom Manchester City og/eller Tottenham går til finalen i ligacupen og FA-cupen, vil de spille åtte hjemlige kamper mer enn Liverpool denne våren.

I størstedelen av karrieren har Klopp vært vant til mange ukers pause i Tyskland. I England er det fullt kjør hele året, Klopps spillestil er energisk og i Liverpool har seiersprosenten vært betraktelig lavere i siste del av sesongen enn den første.

Her spiller det selvsagt inn at motstanderne på våren er tøffere, særlig i Europa, men det er neppe tvil om at Klopp er fullstendig klar over hvor krevende hans fotball er og hvor kjærkommen en pause kan være.

Liverpool har bare vunnet én pokal de siste 12 årene, ligacupen i 2012. Mange vil mene at Klopp derfor også burde prioritert jakten på en cupseier, slik at denne vinnende klubben får en tittel igjen, men det er ikke slik Liverpool fungerer nå.

Champions League hadde selvsagt vært fint å hente hjem for sjette gang, men det viktigste denne våren er og blir ligaen, det legendariske Bill Shankly omtalte som «vårt brød og smør».

– Det er den vi vil vinne hver gang, sa Shankly, som døde i 1981 og ikke har opplevd det som for mange nesten er uvirkelig. At Liverpool aldri vinner serien.

Hvis Jürgen Klopp endrer på det, er han ikke langt unna å havne på sokkel ved siden av Shankly.