DRØMMESTART: Ole Gunnar Solskjær har ledet Manchester United til seks seirer av seks mulige. Foto: Tim Ireland / TT NYHETSBYRÅN

Solskjær om Mourinho: – Fantastisk

FOTBALL 2019-01-18T09:06:43Z

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær (45) uttaler seg om forgjengeren José Mourinho (55) for første gang.

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 18.01.19 10:06 Oppdatert: 18.01.19 10:28

Torsdag kveld brøt Mourinho tausheten i sin første TV-opptreden etter Manchester United-sparkingen . Der fortalte han blant annet at han ønsker å komme seg tilbake i toppfotballen innen kort tid. Dette fikk Solskjær spørsmål om på fredagens pressekonferanse på treningsanlegget Carrington i Manchester.

– Hvorfor skulle han ikke det? Han er en fantastisk manager. Med de resultatene han har hatt, tror jeg ikke han kommer til å slite med å få seg en jobb, sier Solskjær om Mourinho, som han erstattet i sjefsstolen på Old Trafford i desember.

På pressekonferansens andre Mourinho-spørsmål, som handlet om portugiserens uttalelser om at spillere har fått for mye makt i moderne fotball, satte Solskjær strek.

– Jeg kan virkelig ikke kommentere alt han sier. Jeg nyter å jobbe med disse guttene. Det er alt jeg kan si, sier Solskjær.

Etter seks seirer på seks mulige skal Solskjær ta imot Brighton på Old Trafford lørdag klokken 16.00.

Solskjær opplyste på pressekonferansen om at Marouane Fellaini er skadet og blir ute i tre til fire uker. Samtidig kunne han fortelle at Alexis Sánchez har trent for fullt denne uken og kan være tilbake i aksjon mot Brighton.

På spørsmål om han har funnet seg til rette som Manchester United -manager svarer Solskjær:

– Jeg elsker det, for å være ærlig. Jeg må si at jeg gleder meg til å stå opp om morgenen og begynne å jobbe igjen. Det gjør jeg alltid i fotball, enten det har vært i Molde eller Cardiff. Jeg elsker å jobbe med folk, med å prøve å forbedre folk. Når du er her, så har du bare lyst til å legge deg om kvelden for å våkne igjen og dra på jobb.

Han avslører at han er i ferd med å finne seg et nytt sted å bo. Hittil har han bodd på The Lowry Hotel i sentrum av Manchester.

– Jeg er fortsatt på hotellet, men jeg har funnet meg et sted og kommer ikke til å bli her så mye lengre. Jeg har kjørt litt rundt for å finne meg til rette igjen og har gode venner her som jeg har besøkt. Så det er ikke slik at jeg sitter fast på hotellet helt alene, sier Solskjær.

Nordmannen kunne også fortelle at han tviler på at klubben kommer til å investere i nye spillere i januar.

