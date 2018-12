ROSENBORG-KANDIDAT: Eirik Horneland virker å nærme seg trenerjobben i Rosenborg. Det liker ikke supportergruppen Kjernen. Foto: Wold, Ole Martin / NTB scanpix

Rosenborg-fansen «roper varsko» om Eirik Horneland i åpent brev

Rosenborgs supportergruppe Kjernen la ut et åpent brev lille julaften. Der advarer de om å ansette Eirik Horneland som hovedtrener – jobben han virker å få.

Etter det VG kjenner til er Haugesunds Horneland kun detaljer fra å bli Rosenborgs nye hovedtrener . Styreleder Ivar Koteng har bekreftet til NRK Trøndelag at en ny trener vil signere trolig i romjulen.

VG erfarer at Horneland ikke var førstevalget til Rosenborg. Før skal ha han ha vært kun aktuell som vikartrener fram til sommeren, men nå er situasjonen, etter det VG vet, at Horneland skal være svært aktuell som hovedtrener.

VG kunne tidligere i desember avsløre at Sarpsborg-trener Geir Bakke takket nei til trønderne.

Ikke ubestridt ener

Kjernen skriver i et åpent brev på sine nettsider at de gjerne vil ha Horneland til Rosenborg. Men kun som «sidekick». Det kommer fram i brevet :

«Det er Bjørn Hansen han minner oss om, ikke Nils Arne Eggen. Han minner oss ikke om den ubestridte eneren på benken, på brakka og i mediene. Han minner oss om sidekicken. Vi ser han ikke være den samlende faktoren i klubben. (...) Den som får spillerne til å ha troen på at man “kan klare alt” i Rosenborg også, man må ikke reise ut for å få drømmene til å nås.»

Kjernen understreker at de skjønner at fotballen har gått videre siden glansdagene under Eggen på 90-tallet. De støtter også sparkingen av Kåre Ingebrigtsen/Erik Hoftun i sommer. Kjernen omtaler også et «hylekor». En gruppe som ifølge Kjernen roper høyt og representerer alle som har forsvunnet fra Lerkendal i høst. De frykter at «hylekoret» blir større om skriveriene rundt Eirik Horneland stemmer. Kjernen mener at man ikke kan selge inn Horneland til denne gruppen mennesker:

«Det kommer til å bli færre av oss som møter opp. Engasjementet vil slukne. Og da vil grepene, som ble gjort for å bygge en sterkere klubb, ha den motsatte effekten».

Redde

Supporterklubben, med over 2150 medlemmer, hevder de forstår at man ikke alltid får førstevalget. Men de ber Rosenborg ikke gå for det «nest beste». De vil heller at klubben venter enda lengre med å finne en ny hovedtrener. Rini Coolen hadde treneransvaret i høst og ledet RBK til gull i serien og cupen, men det ble nylig klart at han ikke fortsetter i den jobben.

«Vi vet hva som rører seg på tribunene på Lerkendal. Og vi er redde for det som er i ferd med å skje.»

Rosenborgs styreleder Ivar Koteng forteller til VG sent lille julaften at han ikke har sett brevet, og ikke vil kommentere det. Eirik Horneland har ikke besvart våre henvendelser.

