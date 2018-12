To perlefrispark fra Messi da Barcelona knuste byrivalen

(Espanyol – Barcelona 0–4) Han åpnet Barcelona-derbyet med å skru et frispark i krysset – og Lionel Messi (31) avsluttet det med å produsere en reprise av sin første goal.

Barcelona -geniets to frispark ga 1–0 og 4–0 og innimellom scoret også Ousmane Dembélé og Luis Suárez. Dermed var det aldri spenning om hvor seieren ville havne, helt i takt med tradisjonen:

Barcelona har nå slått Espanyol i 15 av de siste 19 da byens to beste fotballag har møttes. Men det er altså liten tvil om hvem som hersker i Katalonia. Det er Barcelona – og Lionel Messi, nylig nummer fem i kåringen av verdens beste fotballspiller for 2018.

Toppscorer – igjen

De brukte dessuten lørdagskvelden på gå til topps på hver sin liste: Barcelona inntok tabelledelsen i La Liga (Sevilla spilte bare 1–1 tidligere på dagen) og Lionel Messi satte sin 10. og 11. seriemål for sesongen. Det plasserer ham likt med uruguayaneren Christhian Stuani fra Girona øverst på toppscorerstatistikken.

Det er ikke utenkelig at både Barcelona og Messi er der for å bli. Argentineren var for øvrig mannen som også var nest sist da Ousmane Dembélé skrudde 2–0 etter 26 minutter. Franskmannen, som har vært opp og ned i Barcelona, brukte venstrefot til å kontrollere og avsluttet med høyre – lekkert i lengste kryss bak keeper Diego Lopez.

Dernest var Dembélé mannen som spilte fri Luis Suárez på en fin stikker før pause. Barcelona-spissen satte 3–0 via Diego Lopez’ ben.

Ledelsen kunne vært enda større til pause. For i løpet av 43 sekunder hadde Messi to geniale fremspillinger som begge kunne resultert i mål:

Møter Spurs

I 2. omgang satte altså Messi punktum med frispark etter 65 minutter. Espanyol hadde en redusering i nettet litt senere, men den ble annullert da VAR-teamet konkluderte med at det var offside i forkant.

