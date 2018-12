MØTE: Landslagssjef Lars Lagerbäck i samtale med VGs landslagskommentator Knut Espen Svegaarden. Foto: Quality Friends Hotel, Stockholm.

To timer med Lagerbäck: Kunstgress-debatten, EM-kvaliken, fremtiden

STOCKHOLM (VG) Han har snart ledet Norge i to år. I 2018 sørget han for den resultatmessig beste landslags-sesongen på 89 år. Men han er 70 år og har ledet landslag i snart 30 av dem. Hvor lenge gidder egentlig Lars Lagerbäck å holde på med dette?

Jeg dro til Stockholm for å finne ut mer om mannen som har løftet norsk landslagsfotball, hvordan han liker jobben - og hva han mener om jobben vi i media gjør. Jeg ønsket at kommentatoren skulle møte landslagssjefen. For meg er det klokt å kjenne litt bedre til mennesker jeg skal skrive om.

Normalt sett er det han som kommer til Norge. For å skaffe litt balanse i regnskapet, gjør vi det motsatt denne gangen: Reiser til Stockholm for å la landslagssjef Lars Lagerbäck føle at det er han som er på hjemmebane.

Kanskje får han et psykologisk overtak ved at han spiller hjemme. Lars Lagerbäck er jo opptatt av det mentale, kanskje mest av alt innen fotball. I tillegg har han laget uttrykket «Fort Ullevaal», der landslaget foreløpig er ubeseiret under hans ledelse.

Så han må like seg på hjemmebane. Men plutselig sier han: - Ullevaal stadion er fantastisk ... Han snakker om hvordan de som har konstruert byggverket har truffet, at det alltid er fullt inne i lokalene som går rundt hele stadion, at rommene er funksjonelle, at ting stemmer på Ullevaal.

Han liker seg der. Og det er godt å høre. Da øker muligheten for at han fortsetter en stund til.

Vi sitter på Quality Friends Hotel i Solna, rett bak Friends Arena. Vi har ro. Det er fred mellom landslaget og media. Vi har til og med fått hotell-personalet til å dempe musikken. Lars Lagerbäck er ikke like imponert over det de har fått til ved Friends Arena. Han mener at Ullevaal stadion er mer funksjonell.

Bortsett fra publikum da. Han innrømmer en liten skuffelse der. Det har ikke vært veldig mange på kampene han har ledet Norge i. Han håper det blir bedre i 2019, da Norge spiller EM-kvalik mot Spania - og Sverige.

– Hvordan var det, egentlig, for en svenske, å få Sverige som motstander?

– Personlig syntes jeg det var litt «tråkig». Jeg har aldri likt å møte de andre nordiske landene, uansett hvilken nasjon jeg har ledet. Det er ofte mennesker jeg kjenner veldig godt. Og så blir det jo mer oppstandelse av et sånt møte, nå når jeg leder Norge. Det vet jeg godt.

Samtidig - det er jo spennende også, møte Sverige. De har nok sett at vi har hatt en viss fremgang i det siste.

– ... og de vet at du kjenner dem godt?

– Ja. Men alle analyserer hverandre i dag. Så jeg tror ikke det spiller noen rolle.

– Hvordan opplever du media i Norge kontra Sverige?

– Det er ikke så stor forskjell. Men i Norge synes jeg trenerne ofte er mer kritiske til hverandre, gjennom media, enn i Sverige. Det er uvant, men jeg liker den offentlige debatten.

– Leser du mye av det som skrives om deg?

– Det er noe av jobben min som landslagssjef, så jeg leser endel på nettet. Og jeg prøver å sette meg inn i hvordan samfunnet fungerer, i det landet jeg skal jobbe i. Men jeg er ikke på sosiale medier.

– Hvordan forholder du deg til media?

– Jeg håper og tror at dere ikke synes jeg er negativ eller vanskelig. Media har mye å si for interessen rundt landslaget, så den er viktig. Og jeg sier til spillerne: «Frågan er fri, men du bestemmer selv om du vil svare.»

Vi diskuterer litt om hvordan forholdet landslag/media fungerer, og finner ut at det virker ganske ok. Lars Lagerbäck har merket seg enkelte medieaktører som han ikke akter å forholde seg til. Ellers har han et godt inntrykk, sier han.

Men inntrykket han fikk av de norske landslagsspillerne han overtok fra Per-Mathias Høgmo, det var noe i nærheten av sjokkerende. Lagerbäck fikk en gjeng han kaller «snille gutter med liten selvtillit.» Her måtte det jobbes, med den mentale biten. For dette var en nedkjørt gjeng han møtte første gangen i februar 2017.

Lagerbäck ble overrasket, fordi han alltid har sett på Norge som en sterk idrettsnasjon. Han elsker skisport, og vet hvor gode Norge er der. Men 18 år uten et sluttspill har kanskje tatt på, tenkte Lagerbäck - og gikk igang med jobben.

– Hvor lang tid bruker du på å snu ting, få orden, ha den spillergruppen du trenger for å kjempe om å vinne kamper og komme til turneringer?

– Tja. 6–9 måneder kanskje, svarer svensken.

Han testet og prøvde ut spillere. Da 2017 nærmet seg slutten så det bra ut. Så kom det to kjappe tap.

– Tenkte du da - at «dette går ikke, jeg kan gi opp Norge»?

– Aldri. Jeg visste at vi var på rett vei.

– Ville du tatt jobben om det ikke var Nils Johan Semb som ville ha deg? Dere har jo vært venner siden 1990-tallet.

– Det betydde selvsagt mye. Han traff i hvert fall «fotball-nerven» min. Jeg tenkte - «det må være mulig å gjøre det minst like bra med Norge som med Island.» Norsk idrett står sterkt. Så jeg kjente at jeg ville. Og det angrer jeg ikke på i dag.

Nå er det altså EM-kvalifisering - snart. Og i den delen av samtalen, tar Lagerbäck over.

– Vi har protestert, sier han - og snakker om tidspunktene i den første runden som spilles i mars 2019.

For Sverige spiller klokken 18, Norge 20:45 - i Spania. Tre dager senere skal Sverige til Ullevaal. Svenskene drar fra Stockholm, Norge fra Spania, og får rundt tre timer kortere tid til restitusjon.

– Sånn skal det ikke være, mener Lagerbäck, som vil at kampene spilles samtidig, og at NFF har sendt protest. Noen må si fra, mener svensken. Marginene i dagens fotball er små. Men Lagerbäck regner ikke med å få gjennomslag. Han sier at det, uansett, er viktig å si fra.

Internt i Norges Fotballforbund har han sagt fra én gang: Da landslaget brukte altfor lang tid på samferdsel. De bodde i Sandvika og trente i Lillestrøm. Unødvendige timer ble brukt i buss. Det er ordnet nå. Landslaget bor i Nydalen, ikke langt fra Ullevaal stadion.

Lars Lagerbäck skjønner at behovet for å spille på kunstgress er sterkt - enkelte steder i Norge. Men skal Norge henge med internasjonalt, er forutsetningen naturgress, mener svensken.

– Syns du det er naturlig at byer som Sarpsborg og Drammen har kunstgress?

– Nei, svarer Lars Lagerbäck.

Han snakker om «klart budskap» som leder, mener det er for mange over-ambisiøse trenere, som vil for mye. Han er også overrasket over hvordan han så at videreutdannelsen for norske fotballtrenere manglet da han kom til Norge. I tillegg er det den evige debatten om «hvordan vi skal spille». «Famling», er vel det rette ordet her.

– Debatten har ofte virket viktigere enn temaet, mener Lars Lagerbäck.

Han snakker også om elefant-syken: For store støtteapparat. Hans erfaring er at spillerne ønsker færrest mulig stemmer å forholde seg til, korte møter, få mennesker.

Det er sånn han ønsker å ha det i spillertroppen også: En klar stamme, kanskje rundt 18 spillere, som alle vet nøyaktig hva de skal gjøre. Lagerbäcks filosofi er at du må tro på det du gjør - 100 prosent. «Populisme» er det verste orden han vet om. Og folk som vingler når de får motgang.

Lars Lagerbäck utdyper også hvorfor han ikke reiser masse for å se kamper og snakke med spillere. Han sier det var endel av avtalen da han sa ja til jobben. I hans verden er det litt bortkastet, det går bort utrolig mye tid som kan brukes til å se flere kamper, som han gjør hjemmefra. Han er 70 år. Lars Lagerbäck mener han har god oversikt over norske spillere nå.

– Hvis du får Norge til EM 2020, kan det da være mulig at du går på to år og en kvalik til?

Lars Lagerbäck smiler. Vi har pratet i to timer nå.

– Nei nei, svarer han.

– Men du har jo selv sagt hvor ungt dette laget er, det må da være fristende å se det maksimale denne gjengen kan få til?

– Ja, men jeg må stoppe en gang. Jeg har et hus i Norrland som jeg savner mer og mer. Dit pleier jeg å dra før samlinger, er der oppe, helt alene, i fem-seks dager før jeg reiser til Oslo. Jeg må snart gjøre noe annet med livet mitt enn å trene landslag. Dette sa jeg etter Island-jobben. Jeg sa det jo etter Nigeria-jobben også ... sier Lars Lagerbäck.

Du hører at det er mulig å overtale Lars Lagerbäck.

Han vil være 74 år neste gang det er VM.

Etter min mening en perfekt tidspunkt å avslutte en fantastisk trenerkarriere på.