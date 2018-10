BANNER-SKANDALE: Det er dette banneret LSK-supportere hadde meg seg til Bergen som er blitt tatt sterk avstand fra nå. Foto: GJERT MOLDESTAD

Trekker seg etter LSKs bannerskandale

Banner-skandalen til LSK-supporterne på Brann Stadion i går skapte sinne. Nå har de banner-ansvarlige i Kanarifansen trukket seg.

Det skriver styret i Kanari-fansen Lillestrøm i en pressemelding. Der gjør de blant annet klart at hendelsen har bragt klubben i vanry.

Det ble ampert etter bannermarkeringen på Brann Stadion der LSK-supporterne på tribunen hadde med seg et banner der det sto «Mind the Gap» og var en vri på Londons kjente merke for undergrunnsbanen. Det spilte på en alvorlig ulykke der en Brann-tilhenger var involvert på Nationaltheatret tidligere i sesongen. Det kom også frem i en uttalelse publisert på Kanari-Fansens Facebook-sider natt til mandag, først omtalt på Romerikes Blad .

Etter først å ha sagt at Fotball-Norge feiltolket «Mind the Gap»-banneret på Brann-stadion, la Kanari-Fansen seg flate natt til mandag . Yngve Haavik i NFF mente det ikke er greit å tulle om den alvorlige T-bane-ulykken.

I pressemeldingen som kom i kveld skriver Kanari-fansen:

«I etterkant av gårsdagens hodeløse markering på Brann Stadion fra enkelte av våre egne, har det vært et stort behov for å ta rede på hvordan noe slikt kunne skje og ikke minst sørge for å rydde opp i eget reir.

«Styret i Kanari-Fansen ønsker å gjøre det klart at det ikke finnes noen som helst unnskyldning for tankeløsheten som her ble utvist i forbindelse med denne markeringen. I dag har det derfor vært holdt ekstraordinært styremøte i Kanari-Fansen og møte med styret i Lillestrøm SK . Det er ingen som helst tvil om at denne saken har bragt klubben vi elsker i vanry og en unison medlemsmasse har også gjort det klokkeklart at man oppfattet bannerets budskap som totalt forkastelig».

«Som resultat av dagens oppklaringssamtaler og møtevirksomhet har tribune- og tifoansvarlige valgt å trekke seg fra styret med umiddelbar virkning».

«Vi har forståelse for at det nå stilles spørsmål rundt veien videre og hvordan vi i Kanari-Fansens styre skal sørge for at noe lignende aldri gjentar seg. Dette er rimelige spørsmål å stille, men vi ønsker likevel å be om forståelse for at det vil ta litt tid å få summet seg etter et svært hektisk døgn».

«Kanari-Fansens formål er og skal fremdeles være å spre kjærlighet til Lillestrøm Sportsklubb».

