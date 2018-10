KAMPEN FOR TILVÆRELSEN: Kjetil Rekdal mener Start må ha poeng mot Sarpborg 08 i neste runde. Foto: Borgen, Ørn / NTB scanpix

Dette er Rekdals poengmål for Start-overlevelse

FOTBALL 2018-10-01T05:12:10Z

VALLE (VG) Kjetil Rekdal tror han har fasiten på hvor mange poeng Start må ta for å overleve i Eliteserien.

Publisert: 01.10.18 07:12

– Jeg tror vi kan klare det. Vi spiller god fotball, så jeg er ikke bekymret i det hele tatt. Vi må bare fortsette å fokusere på det vi skal, sier Herolind Shala til VG etter 2–3-tapet mot Vålerenga søndag kveld .

Dermed ligger Start på nedrykksplass når seks kamper gjenstår av årets Eliteserien.

Sørlendingene har 23 poeng og er á poeng med Stabæk på kvalifiseringsplass, mens to poeng opp til Lillestrøm, som snudde til 3–2-seier mot Stabæk , på trygg plass.

– Her kan alt skje. Denne helgen ser det sånn ut, og neste helg kan alt endre seg totalt, sier Kjetil Rekdal til VG.

Rekdals poengmål

Start-treneren er klinkende klar på at Start har et press på seg for å ta poeng i neste kamp mot Sarpsborg 08.

– Hvis vi begynner å tape flere kamper på rad nå, så blir det beintøft. Vi er nødt til å ha poeng mot Sarpsborg, sier han.

– Hvor mange poeng tror du Start må ha for å overleve?

– 32, svarer Rekdal kjapt.

– Er det mulig?

– Ja. Vi hadde tre seirer på rad før denne kampen. Vi har seks kamper igjen. Vinner vi tre, så skal det gå. 23 pluss 9 er 32, svarer Rekdal med et lite smil før han igjen påpeker at «alt kan skje».

Optimistisk Deila: – Holder ut kamper

Vålerenga-trener Ronny Deila er optimistisk på Starts vegne i nedrykksstriden etter det han så fra sørlendingene på Valle.

– De blir harde å slå. Det er en grunn til at de har tatt så mange poeng den siste tiden, sier 43-åringen, som trekker frem at Start er vanskelige å bryte ned, samtidig som de er gode til å holde på ball.

– De holder ut kamper, som vi ser her i dag. Det er ofte svakheten til bunnlagene, at de sprekker på slutten. Jeg synes det er gjort en god jobb i Start, men hver kamp blir viktig for dem nå. Det er cupfinaler hele tiden, men Kjetil og co vet godt hva det dreier seg om, sier Deila.

Vålerenga har igjen kvalifiseringsplasserte Stabæk denne høsten.

– Det er vel ingen av de klubbene vi har noe ekstremt vennskapsforhold til. Vi skal ta tre poeng mot alle vi møter, så får de gjøre opp seg i mellom, sier Bård Finne om nedrykksstriden.