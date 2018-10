Engelsk avis: Mourinho får sparken i helgen uansett resultat

José Mourinho (55) får sparken - uansett hvordan det går i lørdagens kamp mot Newcastle. Det hevder den engelske avisen Daily Mirror.

– Mourinho har mistet United-styrets tillit og får sparken i helgen, skriver Daily Mirror fredag kveld.

United-kilder har sagt til Mirror Sport at de har kommet til «the point of no return», skriver avisen.

Manchester United står med bare 10 poeng på syv kamper, ni poeng bak de to i toppen, Manchester City og Liverpool. Klubben står uten seier på Old Trafford siden ligaåpningen 10. august.

– Mourinho ser sliten og lei ut, fastslår den gamle United-kapteinen Gary Neville som ekspert hos Sky Sports. Han mener likevel at det er feil å sparke portugiseren:

– Alle managere ville slite i en fotballklubb som drives på den måten. Noe må endres, og det er ikke manageren, sier Neville på Sky Sports.

Klubblegenden er rasende på måten som Manchester United drives på nå.

– Hvis Mourinho må forlate Old Trafford i helgen, så kommer fansen til å vende seg mot styret.

Han fulgte fredagens pressekonferanse der Mourinho ble stilt følgende spørsmål:

– Dere har nå fire kamper uten seier og klubben har fem kamper uten seier bare én gang siden 1999. Innser du at dette ikke er godt nok?

– Ja, jeg innser det.

Seriestarten i høst er identisk med den David Moyes hadde da han overtok høsten 2013: 10 poeng etter syv kamper.

Lørdagens motstander er Newcastle, som står med bare to poeng og ligger i nedrykksposisjon under sin trener Rafael Benítez.

– Newcastle-kampen er enorm. Jeg så United mot Brighton og tenkte at det kunne ikke bli verre enn det - men det ble det faktisk mot West Ham, sier Gary Neville på Sky Sports.

Den tidligere United-kjempen sier at publikum rundt ham kjedet seg under Valencia-kampen sist tirsdag.

Daily Mirror hevder at mektige Ed Woodward og resten av United-ledelsen nå har fått nok av Mourinho.

Manchester United-manageren uttalte etter 0–0-kampen mot Valencia at spillerne hans ikke har «spesielle kvaliteter». Det fikk flere til å reagere.

– Han forskyver igjen ansvaret over på spillerne sine. Hva med å stille seg foran dem en gang de gjør som de skal. Spillere som ikke føler trygghet og tillit leverer ikke på topp. Det er ingen tvil om at kvaliteten på de spillerne han har holder et høyt nok nivå, men prøv å løfte dem litt, sa en hoderystende Rune Bratseth som var i Viasat-studio som ekspert.