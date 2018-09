OH LORD: Nicklas Bendtner er angivelig i trøbbel. Foto: Bjørn S. Delebekk

Rosenborg om Bendtner: – Svært nedbrutt

TRONDHEIM (VG) Nicklas Bendtner (30) er, ifølge danske medier, siktet for vold mot en taxi-sjåfør. Selv er spilleren «svært nedbrutt», ifølge Rosenborg.

Det skriver Eliteserie-lederen i en pressemelding mandag.

– Søndag formiddag ble vi orientert om at det hadde vært en uheldig hendelse i København der Nicklas Bendtner hadde vært involvert. Det var en svært nedbrutt Nicklas Bendtner som selv kontaktet klubben og informerte om hva som hadde skjedd, heter det i pressemeldingen fra RBK.

Ifølge pressemeldingen har Bendtner vært i København for opptrening etter skade, og at han etter planen skal være tilbake i Trondheim i løpet av de første dagene denne uken. Da vil klubben gå gjennom det som har skjedd og vurdere hvilke konsekvenser hendelsen får for spilleren.

– Vi vil behandle Nicklas på den måten han har krav på uansett handling, står det i uttalelsen.

– Vi har også vært i kontakt med det danske taxiselskapet og orientert om hva klubben vurderer å foreta seg, samt uttrykt beklagelse for hendelsen uten at vi har fullstendig kjennskap til detaljene, heter det videre, før pressemeldingen avsluttes med at RBK føler seg trygge på at det danske rettssystemet håndterer saken på riktig måte dersom saken går dit.

Vil ikke kommentere potensielle konsekvenser

Daglig leder i RBK, Tove Moe Dyrhaug, tok seg tid til VG kvart på tre mandag.

– Nicklas er tilbake i morgen (tirsdag), og da vil vi sette oss ned med ham, er budskapet til Dyrhaug, som sier at «alle skjønner at det ikke er en artig sak å være involvert i».

– Har dere tenkt noe på eventuelle sanksjoner om Nicklas blir dømt?

– Nå er det viktig for oss å innhente fakta. Så får vi se hva vi gjør videre, når vi kjenner saken godt nok, svarer RBK-lederen.

– Det er overhodet aldri heldig når spillere eller personer tilknyttet klubben er i uheldige hendelser. Men Nicklas har oppført seg ekspemplarisk hittil. Så har vi denne saken, og så får vi se hvordan vi løser den, sier hun, og forventer at Bendtner selv kommer til å uttale seg om saken i løpet av de nærmeste dagene, fortsetter hun.

Danske medier: Siktet for vold

Hva hendelsen dreier seg om, ønsker ikke RBK-lederen å gå inn på, og det er heller ikke kjent hvordan spilleren selv stiller seg til anklagene. Hans agent Ivan Marko Benes har ikke besvart VGs henvendelser, men ifølge danske medier er Bendtner siktet for vold mot en taxi-sjåfør .

Det danske taxi-selskapet Danstar har fortalt at en av deres sjåfører ble overfalt, at mannen som sto bak er Nicklas Bendtner og at de har levert en anmeldelse på ham. Københavns-politiet sier til VG at de fikk en anmeldelse om vold mot en taxi-sjåfør natt til søndag, men «kan ikke kommentere» om det dreier seg om Bendtner. Ifølge danske aviser er det imidlertid han det dreier seg om. Både Berlingske Tidende og Ekstra Bladet skriver at Bendtner er siktet for vold.

Munnkurv

VG var til stede på RBK-treningen mandag, uten Bendtner, og hans lagkompiser kunne ikke kommentere danskens situasjon.

Overfor VG sier spisskollega Alexander Søderlund at de ikke får uttale seg, og at spørsmål om dansken tas med daglig leder Tove Moe Dyrhaug.

– Veldig uheldig

Adressa-kommentator Birger Løfaldli ønsker mer informasjon om de faktiske forhold, men er klar på at det ikke er en heldig situasjon for klubben.

– At Nicklas Bendtner har havnet i denne situasjonen, er veldig uheldig. Først og fremst med tanke seg selv, men også for hele Rosenborg-organisasjonen, som må bruke mye energi i dag og i dagene fremover på denne episoden, energi som burde vært brukt på helt andre ting, sier Løfaldli til VG.

Åge Hareide, som er dansk landslagssjef, uttalte på generelt grunnlag at det er utenkelig å ha en voldsdømt spiller på landslaget, og også Løfaldli ønsker mer informasjon før han sier noe konkret om potensielle konsekvenser.

På spørsmål om Bendtner kan være ferdig i Rosenborg om han blir dømt for vold, svarer Løfaldli at «det er et alternativ, det mest drastiske alternativet».

– Men det er ikke sikkert det er det beste alternativet for ham eller klubben. Det må vi komme tilbake til, presiserer Adressa-kommentatoren.