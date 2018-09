NARKOSMUGLERE? Colombianske narkotikasmuglere skal ha forkledd seg som fotballsupportere mens de gjennomførte transaksjoner. Foto: SAEED KHAN / AFP

Kokainkartell skal ha gjennomført milliardhandel på VM-tribunene

Ifølge det anerkjente magasinet Semana, fikk flere statlige narkotikastyrker hjelp av FIFA til å filme mistenkte narkotikasmuglere under Colombias kamp mot Polen i sommerens fotball-VM i Russland.

24. juni var en gledens dag for tilhengere av det colombianske landslaget. De slo tilbake fra åpningstapet mot Japan med en dominant 3–0-seier over Polen og la med det grunnlaget for avansementet videre.

Samtidig, mens euforiske fans jublet på tribunen, jobbet fire colombianske narkotikasmuglere fordekt inne i folkemengden. Det skriver magasinet Semana , som har vunnet flere priser for sin gravende journalistikk.

Semana skriver videre at smuglerne hadde tilknytning til kartellet «Clan del Golfo» – gulfklanen – og solgte en enorm mengde kokain til meksikanske, russiske, armenske, belgiske og nederlandske narkotikaselgere. Semana hevder det var snakk om kokain for en verdi på opp mot tre milliarder kroner.

Alt mens de latet som de var supportere.

Men det var også en annen gruppe som ikke hadde mye fokus på det José Pekermans disipler foretok seg ute på gressmatten i Kazan. Fem agenter fra anti-narkotikapolitiet i Colombia hadde fulgt kokainsporet til Russland og samarbeidet med tjenestemenn fra lokale styrker, det nederlandske narkotikapolitiet og DEA (USAs anti-narkotika-tjeneste).

Og da FIFA-produksjonens kameramenn fikk beskjed om hva som foregikk, filmet de de angivelige narkotikasmuglerne i flere timer med TV-kameraet.

Mistet bananskip

Historien starter 24. februar, da en colombiansk smugler ble fersket i internasjonalt farvann på en banantransport – som egentlig inneholdt 6,2 tonn med kokain verdt flere milliarder kroner. Smugleren mistet lasten og ble truet på livet om han ikke klarte å finne tilbake til pengene.

I det nederlandske fengselet kom colombianeren i kontakt med en meksikansk smugler som også var i problemer, sammen klekket de ut en plan som skulle utnytte det europeiske kaoset under fotball-VM til å gjennomføre en megatransaksjon.

Et europeisk kartell betalte 75 prosent av de totalt 300 millionene dollar i forskudd. Pengene skal ha blitt smuglet tilbake til Sør-Amerika med tilskuere fra Mexico og Panama. Den colombianske smugleren hadde langt på vei gjort opp for den første lasten han mistet.

Men narkotikapolitiet hadde fått med seg transaksjonen og ventet bare på det rette øyeblikket til å slå til, og takket være FIFAs TV-bilder klarte de å gjenkjenne smuglerne.

Beslagla 7,5 tonn

Etter møtene under fotball-VM i Russland, reiste to nederlendere til Panama og ble smuglet inn til Colombia av gulfklanen. Der valgte de europeiske kjøperne bananselskapet som skulle frakte lasten til Europa, og 3. august hadde lasten kurs mot Rotterdam.

Men da bananskipet ankom den endelige destinasjonen, ble de møtt av nederlandske og colombianske politistyrker, som beslagla 7,5 tonn med kokain og arresterte europeere fra til sammen 13 ulike nasjonaliteter.

– Det vedvarende og koordinerte arbeidet mellom internasjonale styrker har gjort at vi har klart å ta fra hverandre et internasjonalt nettverk. Takket være dette samarbeidet, har vi forhindret at mer enn 800 millioner doser med kokain når gatene, sier direktøren i anti-narkotika-politiet i Colombia, general Fabián Cárdenas, til Semana .

Og den colombianske smugleren er nå to gigantiske kokainleveranser i minus.

