LEDER I TOPPDOMMERFORENINGEN: Ola Hobber Nilsen, som her gir Francisco Santos Junior gult kort tidligere i år, har bedt om møte med oppdragsgiver NFF. Med på laget er advokater fra det oslobaserte selskapet Hjort. Foto: Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Toppdommere hyrer advokat mot NFF

FOTBALL 2018-10-09T16:26:20Z

Landets beste fotballdommere krever ansatt-status i Norges Fotballforbund. Nå har saken blitt advokatmat.

Toppdommerforeningen har engasjert advokatfirmaet Hjort i kampen mot sin egen oppdragsgiver. Det profilerte selskapet bisto også Therese Johaug i hennes kamp for å bli renvasket etter en positiv dopingprøve.

– NFF må ta sitt arbeidsgiveransvar på alvor og opptre i henhold til arbeidsmiljøloven, sier Eliteserie-dommer og leder i toppdommerforeningen, Ola Hobber Nilsen, til VG.

Bakgrunnen er som følger:

I dag jobber landets beste fotballdommere på oppdrag for NFF. I Eliteserien får hoveddommerne 15.600 kroner for hver kamp de dømmer.

De får derimot ikke feriepenger og opptjener seg heller ikke pensjonspoeng. Dersom en dommer pådrar seg en alvorlig skade som hindrer dømming, kan han heller ikke regne med et sikkerhetsnett i form av sykepenger.

Det er dette dommerforeningen nå vil gjøre noe med.

De vil ha status som midlertidig ansatte. Det ville sikret dem helt andre rettigheter.

VG vet at en utredning gjort at advokatene i Hjort konkluderer med at toppdommerne allerede er ansatt hos NFF, selv om kontrakten deres sier noe annet. Ifølge den juridiske vurderingen, skyldes dette det tette og faste arbeidsforholdet mellom dommerne og fotballforbundet.

«Særlig bør det legges vekt på styringsretten NFF har overfor dommerne, samt den faste tilknytningen dommerne har til NFF over tid» heter det i notatet fra advokatfirmaet Hjort.

Dommerhonorarer for seniorkamper i 2018 Eliteserien: 15.600 (hoveddommer), 9740 (assistentdommere), 3900 (4. dommer) 1. divisjon: 7200 (hoveddommer), 3500 (assistentdommere), 1200 (4. dommer ) Toppserien: 4620 (hoveddommer), 1000 (assistentdommere), 700 (4. dommer). 2. div.: 1600 (hoveddommer), 1000 (assistentdommere). 1. div. kvinner: 1500 (hoveddommer), 800 (assistentdommere). 3. divisjon: 1000 (hoveddommer), 750 (assistentdommere). 4. divisjon: 800 (hoveddommer), 550 (assistentdommere). Øvrig senior: 750 (hoveddommer), 500 (assistentdommere). # I tillegg til dommerhonorar kommer dekning av kjøring til og fra kamp gjennom statens skattefri sats ved bruk av egen bil, dvs. kr 3,50 i kilometergodtgjørelse.

Ola Hobber Nilsen informerte nylig sine medlemmer om konklusjonen i et brev som VG har tilgang på. Der heter det blant annet at «Styret anser dette som en svært viktig sak og vil derfor kjøre denne som en fanesak mot NFF».

– Ansettelse er viktig for oss fordi en ansettelse vil gi oss større forutsigbarhet og trygghet. Da blir det lettere å planlegge hverdagen som dommer, og vil forhåpentligvis fremme rekrutteringen og utviklingen av norske toppdommere. Vi mener at vi i praksis allerede er ansatte fordi vi har en så tett tilknytning til NFF. Det er på tide at NFF forholder seg til oss som arbeidstagere, sier Hobber Nilsen.

Ønsket om en offisiell status som midlertidig ansatt skal ha vært på dagsorden blant landets mest profilerte dommere i en årrekke.

Nå har toppdommerforeningen, i brevs form, bedt om et møte med NFF. Der vil den juridiske vurderingen etter alle solemerker bli lagt på bordet.

– Vi ønsker en ryddig og god dialog med NFF. NFF bør opptre som en ansvarlig og seriøs arbeidsgiver og følge arbeidsmiljøloven. Forhåpentligvis ser også NFF at det vil være en fordel for alle parter med mer trygghet og forutsigbarhet for dommerne, sier Hobber Nilsen.

VG var i kontakt med dommersjef Terje Hauge mandag ettermiddag. Han henviste videre til konkurransedirektør Nils Fisketjønn.

– Vi har ikke mottatt noe brev ennå, men er kjent med at det pågår et arbeid rundt dette. Mer har vi ikke hørt og vi får ta det etter hvert som det kommer. Vi har god dialog med dommerforeningen, sier Fisketjønn.

– Hva vil det koste med en ansettelse av dommere?

– Det er for tidlig å si noe om. Vi har ikke mottatt brevet ennå.

– Er du overrasket over at de kobler på advokatfirmaet Hjort?

– Jeg har ikke noe mer kommentarer til dette på nåværende tidspunkt før vi har fått brevet, sier NFF-toppen.