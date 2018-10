Rekdal etter viktig seier: - Vi er heldige

SØR ARENA (VG) (IK Start - Sarpsborg 08 1–0) Sarpsborg hadde før søndagens kamp ikke vunnet på seks(!) seriekamper. Mot nedrykkstruede Start måtte laget fra Østfold nok engang se seg slått etter noen forrykende sluttminutter.

07.10.18

– Sarpsborg var totalt sett det beste laget, og vi er heldige i dag, sa en lettet Kjetil Rekdal til Eurosport etter kampslutt.

Da hadde han akkurat sett Mathias Bringaker heade inn den avgjørende scoringen, etterfulgt av at de gule og sorte desperat forsvarte seg i egen boks i overtidsminuttene, men det holdt inn.

Agger nære

Det var ingen fyrverkeri av en fotballkamp som utspilte seg i høstværet i Kristiansand søndag kveld. Begge lag hadde muligheter, og til slutt kunne Start juble for tre poeng.

Etter drøye kvarteret spilt i kampen kastet Joachim Thomassen inn langt i Starts sekstenmeter. Hjemmelagets forsvar fikk klarert, men rett i returrom hvor kun Tobias Heintz stod plassert. Venstrevingen fyrte av et skudd som snek seg like til side for Jonas Deumeland i Start-buret.

Patrick Mortensen fikk en kjempesjanse til å sende gjestene i føringen etter drøye tjue minutters spill. Dansken hadde løpt seg fri inne i Starts sekstenmeter og mottok ballen fra lagkamerat Tobias Heintz. Angriperen var kun en skostørrelse eller to fra å skli ballen i mål.

Etter litt over halvtimen spilt var Mikkel Agger utrolig nære scoring for blåtrøyene. Dansken mottok ballen og danset med Start-forsvarer Espen Hammer Berger før han avsluttet like utenfor Jonas Deumeland i Start-buret.

Omgangen bar preg av mange lange avleveringer som ble klarert. Ingen av lagene klarte å dominere i de første førtifem. Dermed gikk lagene i garderoben med smultringer i målprotokollen.

Treverket i veien

Andre omgang startet likt som den første. Ingen av lagene klarte å skape nevneverdig. Men tjue minutter ut i omgangen fikk Sarpsborgs Patrick Mortensen nok en sjanse til å sende laget sitt i føringen. Gjestene fikk tildelt hjørnespark og Tobias Heintz avlevering havnet hos dansken på bakerste stolpe. Headingen gikk i en liten bue og i tverrliggeren.

Start på sin side hadde muligheten til å ta med seg alle tre poengene da Herolind Shala og Simon Larsen fikk skyte fritt inne i Sarpsborgs sekstenmeter etter sekstini minutters spill. Men begge avslutningene ble blokkert av gjestenes forsvar.

Superinnbytter

Mathias Bringaker har flere ganger denne sesongen kommet inn som innbytter og scoret mål for Start. I kveld skulle det samme skje igjen etter et hjørnespark. Elliot Käcks serve traff først Simon Larsens pannebrask, noe som tvang Sparpsborg-keeper Vasyutin ut i full strekk. På returen stod Bringaker helt alene og kunne enkelt sette ballen i mål.

Dermed går Start opp til sikker grunn, før Lillestrøm møter Start klokken 20. Sarpsborg taper for syvende gang på rad i Eliteserien og står fremdeles med sine trettito poeng.