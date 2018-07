LADER FOR RETURKAMP: Nicklas Bendtner og Rosenborg skal ut i en svært viktig kamp denne uken - returoppgjøret mot islandske Valur. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Danske medier: Bendtner kliner til med dansk modell

Publisert: 17.07.18 20:35

FOTBALL 2018-07-17T18:35:58Z

På sin Instagram-profil viser Nicklas Bendtner (30) frem det som skal være hans nye flamme, den danske modellen Philine Roerstorff (24).

«Jeg elsker deg for alltid», er teksten Roerstorff har lagt på sin Instagram-story , på et bilde av at hun selv og Bendtner holder hender.

Rosenborg-profilen har selv delt flere bilder av de to på sin Instagram-profil .

Roerstorff er datter av den tidligere danske landslagsspilleren i håndball, Jens Erik Roerstorff. 25-åringen er tilknyttet modellbyrået Scoop Models.

Flere av bildene paret har delt i sosiale medier de siste dagene, er fra Trondheim. Rosenborg spiller returoppgjør mot islandske Valur hjemme på Lerkendal onsdag. Trønderne ligger under med 1–0 fra første kamp.

I mai ble det for øvrig bekreftet at Bendtner hadde blitt kjæreste med den newzealandske modellen og skuespilleren Reanin Johannink . De to overvar en tenniskamp i Parken, mellom Caroline Wozniacki og Venus Williams.

I etterkant av kampen bekreftet RBK-spissen at han og Johannink var et par.

Nå skriver altså danske medier, deriblant BT , at det er Roerstorff som er Bendtners nye flamme. På sin Instagram-story delte Roerstorff nylig et bilde av de to som kysser. Ingen av dem har utover bildene bekreftet at de er et par.