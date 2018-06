Messis mor: – Har sett ham lide og gråte

Arilas Berg Ould-Saada

Publisert: 21.06.18 16:37

FOTBALL 2018-06-21T14:37:27Z

Lionel Messi (30) er preget av kritikken mot spillet hans på landslaget, hevder hans egen mor.

I et intervju gjengitt av Aftonbladet forteller superstjernens mor, Celia Cuccittini, åpenhjertig om sønnens private følelsesliv.

For til tross for en gyllen karriere med fem Gullballer og 32 titler med Barcelona, er det ikke bare fryd og gammen for Lionel Messi , skal man tro moren.

Hun forteller om en sønn som preges av kritikken mot prestasjonene på det argentinske landslaget, der han kun har vunnet én tittel (OL i 2008) og tapt tre store finaler (VM og to ganger Copa América). Til tross for at han selv hevder at han «ikke tar seg nær av kritikken».

– Vi har sett ham lide og gråte, sier Cuccittini.

– Vi lider

– Hans store drøm er å vinne VM-gull med Argentina. Han ville gjort hva som helst for å lykkes med det, sier hun.

Messis spill for Argentina har igjen blitt kritisert etter at han misbrukte et straffespark i uavgjortkampen mot Island lørdag. Negativiteten går inn på familien hans, forteller moren.

– Vi lider av kritikken som Leo får rettet mot seg. Når folk sier at han ikke brenner for det, og at han bare spiller på landslaget fordi han ser på det som en forpliktelse, så gjør det vondt for meg som mamma og for oss som familie. Heldigvis finnes det mange som likevel alltid gir ham kjærlighet, og det betyr veldig mye, sier Cuccittini.

