KLINER TIL: Mats Hummels og hans kjære Cathy Fischer kliner til i Rio etter at Tyskland vant VM-finalen mot Argentina. Foto: DARREN STAPLES / X01323

Tyskland med sex-forbud under VM – Sverige flyr inn damene

Publisert: 15.06.18 08:13

FOTBALL 2018-06-15T06:13:11Z

Regjerende verdensmester Tyskland har innført sex-forbud under VM. Men svenskene inviterer spillerfruene inn på VM-basen etter åpningskampen mot Sør-Korea.

– Vi har aldri hatt forbud mot sex, sier Lasse Richt, Sveriges landslagssjef til Aftonbladet.

Svenskene åpner dørene for ektefeller og kjærester mandag etter lagets første VM-match mot Sør-Korea. De får bli i leiren til onsdag bekrefter Richt – landslagets administrative sjef.

Tyskland vant VM-finalen i Brasil for fire år siden med 1–0 over Argentina. Da var det også forbudt med damebesøk under mesterskapet. Nå skal den suksessrike landslagstreneren Jogi Löw ha skjerpet reglene ytterligere. Under VM er det utelukket med sex – og bruk av sosiale medier.

Men Löw er ikke så streng når det kommer til alkohol. Han tillater både øl og vin i baren på spillerhotellet. For å styrke «lagfølelsen», som han kaller det.

Under Brasil-VM hadde i tillegg til Tyskland, også Bosnia, Chile, Mexico og Spania sex-nekt. Ytterligere tre land hadde restriksjoner. I Costa Rica fikk spillerne vente til de var klare for åttedelsfinalen. Frankrike fikk ha sex, men ikke «hele natten». Brasilianerne derimot hadde bare ett forbud; ikke «akrobatisk sex».

VM-debutant Panama tillater ikke sex under VM. Mens en lattermild Nigeria-boss, Gernot Rohr, bekrefter at spillerne får ha sine fruer på besøk. Men at «russiske kvinner» blir nektet adgang. Bortsett fra kapteinen og den tidligere Lyn-spilleren, John Obi Mikel, som er gift russisk.

Ifølge Lasse Richt er det sunn fornuft som gjelder i den svenske leiren når han blir spurt om leveregler under VM.

– Vi forsøker å leve som vi bruker, sier Richt.

Når det gjelder sosiale medier er det grenser. Og når det kommer til alkohol er det «stengt bar».

– Det kommer ikke på tale. Vi har ny kamp tre dager etter Sør-Korea, og det er ikke aktuelt med en øl engang, sier Lasse Richt.