Neymar gråt av glede etter VAR-nei og overtidsdrama

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 22.06.18 15:55 Oppdatert: 22.06.18 16:22

FOTBALL 2018-06-22T13:55:53Z

(Brasil – Costa Rica 2–0) Det så ut til å bli dagen der alt gikk galt for Neymar (26). Men på overtid løsnet det endelig for superstjernen.

Etter at Philippe Coutinho hadde scoret det forløsende 1–0-målet ett minutt på overtid, fikk Neymar scoringen sin på overtiden av overtiden.

Det utløste kraftige følelser hos den brasilianske fotballprinsen, som ved kampslutt tok til tårene og la seg ned på gresset i St. Petersburg. Det var lettelsen etter to lange, frustrerende kamper med sjansesløsing og nedsparkinger. Det var minnene om skaden som snøt ham for VM-semifinale på hjemmebane i 2014 . Og det var trolig noen tanker om fotskaden i februar som nesten kostet ham Russland-VM også.

Børs: Brasil – Costa Rica BRASIL (4-2-3-1): 1 Alisson Becker 5 22 Fagner 4 2 Thiago Silva 6 3 Miranda 6 12 Marcelo 5 5 Casemiro 6 15 Paulinho 4 (ut 68’) 19 Willian 3 (ut 46’) 11 Coutinho 7 10 Neymar 8 BB 9 Gabriel Jesus 4 Sum 11 mann: 58 Innbyttere: 7 Douglas Costa 6 (inn 46') COSTA RICA (5-4-1): 1 Keylor Navas 7 16 Christian Gamboa 6 3 Giancarlo Gonzalez 5 2 Johhny Acosta 6 6 Oscar Duarte 4 8 Bryan Oviedo 4 11 Johan Venegas 4 20 David Guzman 5 5 Celso Borges 6 10 Bryan Ruiz 5 21 Marcos Ureña 3 (ut 54’) Sum 11 mann: 55 Innbyttere: 7 Christian Bolaños (inn 54’) 5 Sjanser: 7-1 Kampvurdering (terningkast): 4 Dommervurdering: Bjorn Kuipers 7 – Opprettholder fin flyt i spillet, håndterer en sutrete Neymar på forbilledlig vis – og reddes av VAR i straffesituasjonen. Vurdert av Arilas Berg Ould-Saada og Yngve Gjerde

Han hulket og hulket – slik han også gjorde da han sikret brasiliansk OL-gull i 2016 .

Sparket ned

Mest TV-tid var det, ikke uventet, PSG-spilleren som fikk fra start til slutt. Superstjernen leverte noen briljante tekniske detaljer, men ble gang på gang sparket ned av costaricanerne – noe han demonstrerte mot med et tydelig oppgitt kroppsspråk.

Selv om Brasil totaldominerte banespillet, var det Costa Rica som skapte førsteomgangens største mulighet. Et praktangrep fra plankebyen regissert av de tidligere Fredrikstad-spillerne Christian Gamboa og Celso Borges: Vingbacken fosset opp langs høyresiden og slo et perfekt innlegg til indreløperen, som avsluttet utenfor stolpen.

«Utenfor» var generelt et nøkkelord før pause: Ingen av lagene maktet å få til et eneste skudd på mål før et ufarlig Marcelo-forsøk med høyrefoten etter 41 minutter.

Dermed sto det 0–0 til pause, slik det har gjort i hele elleve av 24 kamper så langt i VM.

Brasil-sjanser og VAR-drama

Men etter pause, og etter at en svak Willian ble byttet ut til fordel for Douglas Cousta, fikk Brasil mer sving på sakene: Gabriel Jesus (heading i tverrliggeren) og Philippe Coutinho (kjempemulighet reddet av Keylor Navas) kunne – og burde – sendt et stadig friskere Brasil-lag i ledelsen.

Costa Ricas desidert største stjerne, burvokter Navas, skulle fortsette å vise seg fra sin beste side da han stoppet nye, gode forsøk av både Neymar og Coutinho.

Neymar misset enda en sjanse, trakk sin blå drakt foran ansiktet og gikk sånn, slukøret og frustrert, i flere sekunder.

Vondt skulle bli verre for den brasilianske driblekongen: Med under et kvarter igjen å spille gikk Neymar i bakken i feltet, og hoveddommer Björn Kuipers pekte bestemt på straffemerket – til enorme protester fra Costa Rica-spillerne.

Reprisene viste at de hadde en god sak, for Neymar mistet balansen selv om han knapt ble rørt, og det samme så dommerne i videobussen. Kuipers fikk en melding på øret, løp for å sjekke reprisene – og annullerte straffesparket.

Om ikke Neymar allerede var sur, etter utallige nedsparkinger og misbrukte sjanser, så kokte det over nå. Kort tid etter den annullerte straffen fikk han gult kort for å ha kastet ballen hardt i bakken i frustrasjon.

Men til slutt, ett minutt på overtid, kom redningen fra Philippe Coutinho, som dyttet inn et gyllent mål for Brasil. Og på overtiden av overtiden skulle Neymar – endelig, endelig, endelig – få VM-scoringen han har ventet på.

Uavgjort ville betydd at de trolig ville vært nødt til å slå Serbia i neste kamp – nå kan nasjonens skuldre senkes noen centimeter.