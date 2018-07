FRAM-TRENER: Petter Belsvik. Foto: Lynau, Jan Petter

Slik svarer Fram Larvik på kritikken: – Beklager til hele norsk fotball

Publisert: 15.07.18 14:35

Det haglet med kritikk etter at Fram bare stilte åtte mann til kampen mot Nybergsund. Nå ber klubben om forståelse.

– Det ble som det ble. Det er trist, og slettes ingen ønskelig situasjon for noen. Heller ikke for oss. Ser du på tabellen, skjønner du at dette var en kamp vi ikke ville tape.

Det sier daglig leder i Fram Larvik, Rune Holst Bloch, til VG dagen derpå.

Det var lørdag at kampen mellom Fram Larvik og Nybergsund ble spilt, det selv om Fram bare maktet å stille med syv utespillere . Da to av spillerne deres ble skadet på stillingen 3–0 til Nybergsund før halvspilt førsteomgang, ble kampen avbrutt av dommeren, slik reglementet tilsier.

Nybergsund, rett over nedrykksstreken og på plassen foran Fram, har nå fire poeng ned til nevnte Fram, men det er Fram som har måttet tåle kritikk .

Jørgen Tjærnås, som følger breddefotballen med argusøyne, mener det burde være nok til å kaste laget ut av serien . Viasat-kommentator og Fram-mann Daniel Høglund langet ut mot klubben på egne facebooksider og kalte det «en av de flaueste dagene i klubbens historie».

– Å desperat hente inn uferdige 16-åringer eller avdanka fotballpensjonister er for meg langt bedre enn å gå på banen med åtte spillere, skriver han .

– Beklager til hele norsk fotball

Nå slår klubben tilbake. Frams daglige leder Bloch håper klubben slipper straff og henviser videre til et innlegg på klubbens facebooksider , ført i pennen av sportslig leder Ørjan Berg Hansen.

Der ber klubben om forståelse og beklagelse - og at folk og eksperter setter seg inn i fakta.

– Ville det ha vært riktig av oss å sende Frams juniorspillere til denne kampen? Nei, er svaret deres, og Berg Hansen forklarer det med at juniorspillerne bare er der for å ha det gøy.

Han forteller at de var nødt til å stille med flere juniorspillere i 4. divisjon da klubben ble nektet å bruke A-lagsspillere der - og at resultatet ble 0–26.

– Enkelte «eksperter» skriver nå at det er latterlig at vi ikke sender disse spillerne til Trysil for å spille PostNord (2. divisjon) ligakamp, skriver Berg Hansen.

I tillegg forteller klubbens sportslige leder at de har henvendt seg til syv klubber i håp om å leie spillere, uten hell, og også prøvd å omberamme kampen, også det uten hell.

– Vi har kommet i en ekstremt krevende situasjon. Vi skal overleve dette også, men det er trist at vi ikke har et forbund som også verner om en liten klubb i en «krisesituasjon», mener Berg Hansen, skriver at «tiden nok er inne for å finne ut av veien videre for klubben» og at «det ikke er plass for Fram Larvik slik vi Fram er i dag».

– Vi beklager til hele norsk fotball at vi har kommet i denne situasjonen. Samtidig håper vi flere forstår situasjonen, avslutter Ørjan Berg Hansen innlegget med.

Konsekvenser?

Om kampen får konsekvenser for Fram, blir klart til uken. Mandag møtes jusavdelingen i NFF for å drøfte hendelser skjedd i helgen, og da kommer Fram-kampen helt sikkert til å bli tatt tak i.

– Det er altfor tidlig å si noe om hva som kan skje nå. Nå avventer vi dommerrapporten og hva klubbene har å si, og så kommer saken til å følge vanlig saksbehandling, sier arrangementansvarlig i Norges Fotballforbund, Rune Pedersen, til VG søndag.

VG var også i kontakt med sport- og markedssjef i Nybergsund, Ola Brenden, søndag. På ferie i Tyrkia hadde ikke han så mye å kommentere, men bemerket at «det var rart de ikke kunne stille 11 mann da de vel har både senior- og juniorlag».