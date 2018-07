NÆR LIVERPOOL: Frankrikes offensive midtbanespiller Nabil Fekir var svært nær en overgang til Premier League-klubben. Foto: BENJAMIN CREMEL / AFP

Derfor ble ikke den franske stjernen Liverpool-spiller

Publisert: 06.07.18 11:38

NIZJNIJ NOVGOROD (VG) Liverpool hadde så godt som sikret seg den franske stjernen Nabil Fekir (24). Så gikk avtalen i vasken. VG har snakket med de som fulgte overgangssagaen tettest.

Den 7. juni, bare dager før VM-start, kom rapportene fra fransk og britisk presses mest troverdige journalister: Liverpool og Lyon var enige om en overgang for Fekir for godt over 600 millioner kroner.

Kun den medisinske testen, som i de aller fleste tilfeller pleier å gå smertefritt for seg, sto i veien for at Liverpool kunne presentere den franske landslagsspilleren som leverte 18 mål og åtte assists for Lyon i Ligue 1 denne sesongen.

Men så skjedde det noe: «Nabil Fekir blir i Lyon», skrev den franske klubben i en pressemelding hvor de informerte om at forhandlingene med Liverpool var brutt.

– Historien er ikke over

– To dager før landslagets avreise til Russland gjennomførte Fekir en medisinsk test før han skulle signere for Liverpool. Han har hatt problemer med kneet sitt, som han blant annet har operert tidligere, noe Liverpool dermed prøvde å utnytte for å forhandle ned overgangssummen, sier Bilel Ghazi, som fulgte saken tett som Lyon-korrespondent for avisen L’Équipe.

– Dette falt virkelig ikke i smak hos Lyon, som umiddelbart brøt forhandlingene med Liverpool, sier Ghazi.

Men selv om Lyon skriver i pressemeldingen sin at Fekir blir værende i klubben kommende sesong, forventer de fleste fortsatt at spilleren blir solgt i dette overgangsvinduet.

– Historien er ikke over, sier Fekirs agent Jean-Pierre Bernès til den franske TV-kanalen LCI.

Den anerkjente franske journalisten Mohamed Bouhafsi i radiokanalen RMC mener at en overgang til Liverpool fortsatt er mulig.

– Fekir er svært tydelig på at han ønsker å forlate Lyon, og han har Liverpool som prioritet. Liverpool må nå komme med et nytt bud, men Lyon kommer ikke til å akseptere en lavere pris enn den opprinnelige. Så får vi se om Liverpool virkelig er bekymret for kneet hans, sier Bouhafsi til VG.

Tror fortsatt han bli Liverpool-spiller

Fredag ettermiddag kan Fekir få sin første mulighet fra start for Frankrike i VM. Ifølge fransk presse vurderer nemlig landslagssjef Deschamps spilleren som en mulig erstatter for suspenderte Blaise Matuidi, på lik linje med Thomas Lemar og Corentin Tolisso. Et utstillingsvindu som kan øke etterspørselen betydelig.

– Liverpool er fortsatt på hugget, men de er ikke alene. Real Madrid har meldt seg, det har vært diskusjoner med Bayern München og interesse fra Atlético Madrid. Liverpool virker å ha et forsprang på Chelsea og Manchester United, som også er interesserte. Jeg tror ting løsner etter VM, sier Ghazi.

– Tror du han drar til Liverpool?

– Det virker fortsatt som den mest sannsynlige løsningen, ja.

Bouhafsi mener Fekir har mye som skal til for å bli en suksess i Liverpool.

– Han er en ganske særegen spillertype, en klassisk «10-er» eller en offensiv indreløper. Han minner litt om Philippe Coutinho. Han har stilen til å briljere i Liverpool hvis man gir ham en fri rolle sentralt i banen. Han kan fungere perfekt sammen med Roberto Firmino og Mohamed Salah, særlig hvis han ikke får så stort defensivt ansvar med Fabinho bak seg, sier han.