Regjerende mester Tyskland ute av VM: – Største skammen i tysk VM-historie

Publisert: 27.06.18 17:58 Oppdatert: 27.06.18 18:58

FOTBALL 2018-06-27T15:58:36Z

(Sør-Korea – Tyskland 2–0) Her er en setning du aldri har lest før, kjære leser: Tyskland er slått ut av VM allerede i det innledende gruppespillet.

For fire år siden gikk de helt til topps, men i Russland er Tysklands VM-eventyr over før det virkelig begynner.

Da Sverige tok ledelsen mot Mexico og etter hvert scoret både 2- og 3–0 , var én ting klart: Tyskland måtte score og vinne for å ta seg videre fra gruppe F.

Det klarte de ikke. Istedenfor scoret Sør-Korea to ganger på overtid, vant 2–0 og dermed er det sjokkerende et faktum.

Regjerende verdensmester i fotball - Tyskland - er ute av VM. Og det bare dager etter at Joachim Löw kom med denne garantien overfor VG.

– VM-marerittet - vi fortjente ikke mer, skriver den tyske storavisen Bild etter sjokktapet, og legger til:

– 0-2-tapet mot Sør-Korea er den pinligste avslutningen på et katastrofalt gruppespill. Dette er den største skammen i tysk VM-historie.

BØRSEN: Sør-Korea - Tyskland Terning: 5 Sør-Korea (4-4-2): Jo 8 BB - Lee 5, Yun 5, Y-G Kim 6, Hong 5 - J-S Lee 6, W-Y Jung 5, Jang 5, Moon 6 - Koo 5, Son 7. Sum 11 mann: 63 Tyskland (4-2-3-1): Neuer 3 - Kimmich 4, Hummels 4, Süle 5, Hector 6 - Khedira 5, Kroos 4 - Goretzka 5, Özil 5, Reus 4 - Werner 4. Mario Gomez 4 Sum 11 mann: 50 Sjanser: 6-4 Dommer: Mark Geiger, USA, 7 poeng. Dømmer en god kamp og plukker bla. opp en filming fra Son uten VAR-hjelp. Bruker derimot VAR eksemplarisk når han godkjenner 1-0 etter at det først var dømt offside.

En liten time etter kampslutt måtte Joachim Löw svare for seg.

– Hvordan er stemningen i garderoben, og ser du deg selv som den som skal utvikle ting videre?

– Det er vanskelig å si nå. Det tar meg noen timer å tenke på det. Jeg er sjokkert over at vi ikke greide å gjøre det mot Sør-Korea i dag. Hvor vi går herfra? Vi må snakke om det, og det er prematurt for meg å snakke om det. Vi trenger noen timer på oss, sier den tyske sjefen.

– Vi fortjente ikke å å vinne VM igjen. Vi fortjente ikke å gå videre fra gruppen. Vi gikk ut i dag - ikke fordi vi ikke ville vinne - men vi hadde aldri muligheten til å ta ledelsen (mot Sør-Korea). Vi fortjente å bli slått ut, konstaterer han.

Ikke alle var like deppet som den tyske landslagssjefen. I Brasil husker de tilbake fra VM på eget gress i 2014, da Tyskland knuste dem 7–1 i semifinalen. Og da den tyske VM-exiten nå var et faktum, la kanalen Fox Sport Brasil ut følgende Twitter-melding.

VG Live: Les utfyllende referat her!

At Die Mannschaft ikke maktet å score mot Sør-Korea før sistnevnte gjorde det, var heller ikke voldsomt ufortjent. Det tyske stjernegalleriet produserte nær null i de første førtifem, og det tok lang tid før laget virkelig våknet i omgang nummer to.

I VGTVs VM-studio mente Jan Åge Fjørtoft tyskerne spilte som «zombier» og at de «ikke fortjente å gå videre».

– Det er det mest sjokkerende jeg har sett av et tysk lag noensinne, sa han med omkring kvarteret igjen.

Ti minutter senere, med fem minutter igjen på kampuret, kunne Mats Hummels ha blitt den store helten, men stopperen bommet totalt på headingen fra rundt fem-seks meter.

Og da Toni Kroos, helten fra Sverige-kampen , bommet på sitt skudd fra rett utenfor sekstenmeteren, ble det tydelig at dette ikke var Tysklands kamp.

Istedenfor scoret Sør-Korea ikke bare én, men to (!) ganger i løpet av overtiden, og dermed endte Tyskland faktisk sist i sin gruppe.

Men heller ikke Sør-Korea er videre fra gruppe F - det er det Sverige (1. plass) og Mexico som er.

PS: Fire av de siste fem verdensmesterne har røket ut i gruppespillet i det påfølgende VM-et.