Fotball-VM i fare for norske seere: 150.000 kan få svarte skjermer

Publisert: 28.06.18 10:51 Oppdatert: 28.06.18 11:03

Hele 150.000 Viasat-kunder kan miste tilgangen til TV 2s kanaler fra midnatt lørdag. Viasat og TV 2 er i forhandlinger, men er i skrivende stund langt unna hverandre.

– Jeg kan bekrefte at vi er i samtaler med TV 2, og at vi prøver å lande en avtale før fristen går ut 1. juli. Hvis ikke er det krise for dem som følger fotball-VM på TV 2s kanaler.

Det sier Line Vee Hanum, pressesjef i NENT Group til VG.

Det betyr at attraksjoner som fotball-VM og Tour de France er i fare for dem som følger både fotball og sykkel.

Langt unna en avtale

Det var Dagens Næringsliv som først omtale saken, og overfor de bekrefter Sarah Willand, TV 2s organisasjons- og kommunikasjonsdirektør at de jobber for å finne en løsning.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Willand, men har foreløpig ikke lykkes.

Åttedelsfinalene mellom Spania – Russland søndag og Brasil - Mexico mandag er blant VM-kampene som vises på TV 2 de kommende dagene. Dersom partene ikke kommer i mål med forhandlingene, kan disse kampene rammes for enkelte seere.

Og de to partene er for øyeblikket langt unna hverandre. Det bekrefter TV 2.

– Viasat og TV 2 har i juni forhandlet om en ny distribusjonsavtale. Den nåværende avtalen utløper 1. juli, og ennå står partene dessverre langt fra hverandre. Dersom vi ikke blir enige innen fristen vil TV 2s kanaler forsvinne for alle Viasats kunder fra midnatt 30. juni, melder TV 2 på sine nettsider og på sin Facebook-side.

I Viasat ble de ansatte orientert av Viasat-sjef Vegard Drogseth i en intern e-post onsdag.

– Vi har siden før jul forsøkt å få i gang dialog med TV 2 om de nye forhandlingene. Dessverre har det vært krevende i det hele tatt å få TV 2 til forhandlingsbordet, og nå må samtalene sluttføres i rekordfart dersom vi skal komme i mål før den gjeldende avtalen utløper natt til søndag, skrev Drogseth, ifølge DN.

– Hvis forhandlingene pågår etter lørdag, utelukker jeg ikke at TV 2 kan være villig til å ta de 150 000 TV-seerne som får sitt tilbud gjennom Viasat som gisler gjennom å la TV 2-kanalene gå i svart, skrev Drogseth videre.