PÅ TOPP: Russland har åpnet VM med to strake seire – litt uventet for mange av deltagerne i «VM-profeten». Foto: Martin Meissner / TT NYHETSBYRÅN

VG-profeten svarer: Hva lønner seg nå?

Publisert: 20.06.18 10:25

FOTBALL 2018-06-20T08:25:00Z

I fotball-VMs gruppe A gjenstår det snart bare én runde. Bør du endre spådommene dine?

68 000 VG-lesere har registrert seg i VGs konkurranse VM-profeten . Epostene vi får, tyder på at flere av profetene er litt usikre på hva som lønner seg å gjøre før siste runde.

Her skal vi forsøke å svare på spørsmålene vi oftest får:

Kan jeg endre spådommene mine?

Du kan endre spådommene helt frem til kampstart i hver kamp. Men du kan ikke plukke sluttspill-lag fritt – de er avhengige av hva du har spådd i gruppespillet.

Hva skjer i sluttspillkamper hvis jeg har spådd «feil» lag?

Da får du ikke poeng for den kampen. Men du kan likevel få poeng for å spå lag videre til hvert nivå i sluttspillet, selv om de kommer dit på en annen måte enn du trodde. Jo høyere opp i sluttspillet, jo flere poeng deler vi ut for hvert lag. Reglene for VM-profeten finner du her .

Lønner det seg å spå taktisk for å få flere riktige lag videre til sluttspillet?

Godt spørsmål! Det er en avveining du selv må gjøre.

Eksempel: Vi vet nå at Russland går videre. Hvis du ikke har spådd Russland videre, kan du kanskje få det til likevel ved å legge inn noen usannsynlige resultater i siste runde. Da må du gjøre denne avveiningen:

Hvis du må legge inn et fullstendig ko-ko resultat i en kamp for å få det til, gir du fra deg sjansen til å få inntil to poeng i den kampen.

Til gjengjeld får du ett poeng for å spå et lag videre til åttedelsfinalen. Og du kan få to poeng for å spå det videre til kvartfinalen. Først da har du tjent inn «innsatsen».

Hvis endringen gjør at du får helt riktige lag i en åttedelsfinale, kan du også få inntil to poeng for den kampen. Da er mer sannsynlig at det lønner seg.

Jeg har et forslag til et mye lurere poengsystem. Tilfeldigvis ville jeg kommet bedre ut da, men det er selvfølgelig ikke derfor jeg foreslår det. Kan dere gjøre om?

Nei, vi gjør ikke om poengsystemet nå som konkurransen har begynt. Men du står selvfølgelig fritt til å bruke VGs tjeneste for å holde orden på private konkurranser med andre poengsystemer.

Kommer det en toppliste over samtlige profeter?

Ja, vi jobber med saken. Utfordringen er at det er mange profeter og en litt ressurskrevende utregning, så vi må gjøre det lurere enn tidligere. Men vi gir oss ikke før det er på plass.

Det står at jeg spådde 1–0, men jeg husker at jeg endret det til 1–1. Kan dere gjøre om på spådommen min?

Vi får ikke så mange sånne henvendelser, men noen. Da forsøker vi å sjekke dem så nøye vi kan, i tilfelle det er feil i vår programvare. Hittil har vi stort sett endt med en av disse to forklaringene:

1. Du var logget inn som en annen bruker da du endret spådommen. Flere har funnet ut at de har to ulike profiler, for eksempel på jobb og hjemme, med nesten lik innlogging.

2. Du endret spådommen, men glemte å trykke lagre-knappen. Eller du trykket lagre-knappen, men din nettforbindelse eller vår tjeneste var overbelastet akkurat da, så spådommen ble ikke registrert. Vi har stort sett fungert, men har hatt kortvarig trøbbel noen ganger – stort sett når mange skal sjekke resultatene samtidig rett etter en viktig kamp. Husk at du skal få en bekreftelse på at spådommen er lagret!

Jeg har et rart navn i resultatlistene. Hvordan endrer jeg det?

Du velger selv hvilket navn du vil skal vises i VM-profeten. Slik gjør du det:

Øverst i høyre hjørne på VG-forsiden, rett under den røde toppstripen, klikker du på «Min konto» og navnet ditt.

Under «Oversikt» klikker du så «Endre profil».

Her er det rubrikken «Visningsnavn» vi bruker i VG-profeten. Det er også dette navnet som vises på Finn.no og andre tjenester som bruker samme innlogging.

NB: I VG-profeten er du fortsatt registrert med ditt gamle brukernavn inntil du har gjort en endring i tippingen din og lagret på nytt. Det gamle navnet kan henge igjen i ligalister og sånt en stund etterpå også, men da går resten av seg selv.