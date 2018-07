UTE: Alex Oxlade-Chamberlain mister hele 2018/19-sesongen med skade. Foto: PHIL NOBLE / X01988

Oxlade-Chamberlain mister hele neste sesong

Liverpools Alex Oxlade-Chamberlain (24) gikk glipp av Champions League-finalen og VM. Nå mister han også hele 2018/19-sesongen.

Det er The Guardian som melder at trolig hele den kommende sesongen vil ryke for Alex Oxlade-Chamberlain.

Midtbanespilleren røk korsbåndet 24. april i Champions League-semifinalen mot Roma, og har siden ikke vært på banen.

– Dette føles som den rette tiden til å fortelle at den kommende sesongen vil handle om rehabelitering for «Ox», forteller Liverpool-manager Jürgen Klopp til The Guardian .

Ifølge Liverpool-manageren vil det kun være en bonus om man får se Oxlade-Chamberlain på banen i 2018/19-sesongen. Klopp forteller at Liverpool siden den vellykkede operasjonen har visst at trolig hele sesongen vil ryke.

Fra før har 24-åringen mistet både Champions League-finalen og VM med det engelske landslaget.

– Det er viktig å ikke forhaste han tilbake fordi han vil være viktig i flere sesonger som kommer, dette skjønner også «Ox» selv, forklarer Klopp.

Med Oxlade-Chamberlain ute har Liverpool allerede styrket midtbaneleddet. Naby Keita (RB Leipzig), Fabinho (Monaco) og Xherdan Shaqiri (Stoke) er allerede på plass på Anfield.

I tillegg ser det ut til at den ettertraktede brasilianske landslagskeeperen, Allison Becker, blir klar for Liverpool.

Etter å ha blitt hentet til Arsenal som stortalent fra Southampton i 2011, fikk Oxlade-Chamberlain en opptur etter overgangen fra Arsenal i fjor sommer. Forrige sesong spilte han 52 kamper i alle turneringer og gjorde totalt 12 målpoeng fra midtbaneposisjon for Liverpool.