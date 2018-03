STARTER: Kristoffer Ajer. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Ajer – det første tegnet på Sembs nye rolle

Knut Espen Svegaarden (kommentar)

Publisert: 23.03.18 15:55

FOTBALL 2018-03-23T14:55:13Z

ULLEVAAL STADION (VG) Nils Johan Sembs nye rolle ligger svært tett opp mot ledelsen for det norske A-landslaget, herrer. Det første tegnet på det ser vi da Kristoffer Vassbakk Ajer (19) starter mot Australia fredag kveld.

Det var mange meninger da Semb (59) ble flyttet fra rollen som toppfotballsjef i NFF til en – for mange – mer perifer rolle som rådgiver for Lars Lagerbäck og teamet rundt A-landslaget.

Jeg skal la den debatten ligge, men en ting trenger ikke folk debattere: Om Nils Johan Semb har peiling på fotball. Og jeg tror, ut fra sånn jeg kjenner mannen etter mer enn 20 år som fotball-leder og trener: Det er rundt et A-landslag Semb kan gjøre den beste jobben.

Ingen i Norges Fotballforbund er i nærheten av Sembs kompetanse på A-lagsfotball. Han har hatt alle roller som er mulig å ha, og han er fortsatt den siste som tok Norge til et sluttspill, EM 2000.

Jeg føler at den fotballfaglige delen av Semb ofte blir ignorert. At han nå jobber tettere på A-landslaget, med all sin erfaring, mener jeg er bra for norsk fotball.

I tillegg nyter han voldsom respekt hos Lars Lagerbäck. For svensken er Semb den ideelle diskusjonspartneren. Og med Semb enda tettere på enn tidligere, får Lagerbäck også en større trygghet i at de rette spillerne velges til enhver tid.

Norge har lenge slitt i midtforsvaret sitt. Noe av det første Semb gjorde da han gikk inn i sin nye rolle, var å be landslagsledelsen flytte øynene mot Skottland og Glasgow.

Fordi der befant han seg, den spilleren Semb har mest tro på at kan være stopper-løsningen for Norge, både nå og ikke minst på sikt. Og Semb er så overbevist om at Kristoffer Vassbakk Ajer er den rette mannen, at han har rådet Lagerbäck til å bruke Celtic-stopperen så mye han kan i de kampene som kommer.

Det vil si, la han starte begge kampene på denne landslagssamlingen, mot Australia fredag kveld og Albania (borte) mandag. Det har vært Sembs anbefaling, noe som hverken er sensasjonelt eller spesielt overraskende. Samtidig: Det hadde vært lett å velge formsterke Tore Reginiussen og erfarne Håvard Nordtveit som stoppere i disse to kampene.

Det skjer ikke.

Kristoffer Vassbakk Ajer er fremtiden. Semb mener sjansene øker for at Ajer blir fremtiden hvis han også er nåtiden.

Derfor er anledningen perfekt for at Vassbakk Ajer starter begge landskampene denne uken – hvis Nils Johan Semb lyttes til.