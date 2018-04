28 år siden sist Tottenham vant på Stamford Bridge: – Helt sykt!

En fryktelig statistikk skal igjen bli forsøkt brutt når Tottenham-spillerne i dag entrer gressteppet på Stamford Bridge. Bare seks av klubbens spillere var født sist laget vant på Chelseas hjemmebane.

Hugo Lloris, Michel Vorm, Toby Alderweireld, Mousa Dembele, Moussa Sissoko og Jan Vertonghen hadde om ikke annet kommet til verden sist «underet» skjedde.

– Jeg skal være helt ærlig og si at jeg ikke husker så veldig mye fra selve kampen, og at den skulle bli historisk hadde jeg ikke sett for meg, sier Thorstvedt til VG.

Den tidligere landslagskeeperen sto i motsatt ende da spisslegenden Gary Lineker headet et innlegg fra Nayim forbi keeperkollega Dave Beasant i sluttminuttene på Stamford Bridge 10. februar 1990.

Youtube : Se vinnermålet og Thorstvedts feiring sist Tottenham vant borte mot Chelsea

To nordmenn på banen

Kampen var også en sjelden norsk duell ettersom Erland Johnsen spilte i Chelseas midtforsvar. For Tottenham var profiler som Gary Mabutt, Paul Gascoigne og Paul Walsh i aksjon. På et lite stjernespekket Chelsea-lag var nok Kerry Dixon det mest kjente navnet.

Over 28 år senere har altså ikke Tottenham klart å gjenta bragden. Søndag er det forsøk nummer 31.

12 ganger har oppgjørene på Chelseas hjemmebane endt uavgjort.

– Det er en helt syk statistikk, egentlig. Og dessuten tok det lang tid etter seieren i 1990 før Tottenham i det hele tatt klarte å slå Chelsea, sier Thorstvedt som altså ikke opplevde å vinne mot London-rivalen igjen før han la opp i 1996.

– Jeg husker jo at møtene med Chelsea ble et lite mareritt i tiden jeg var der, og det har ikke akkurat blitt noe bedre etterpå. Det var litt sånn at Chelsea hatet Tottenham, mens for oss var Arsenal den verste rivalen. Chelsea var et sted man aldri tok med seg familien, og det var ikke kamper man så frem til, forteller Thorstvedt.

Champions League-plass på spill

Tottenham vant 5-1 i ligacupsemifinalen mot Chelsea i 2002 (6-3 sammenlagt). Den første ligaseieren på White Hart Lane kom så sent som i november 2006. Da med et langt mer stjernespekket Chelsea-lag i en kamp der dommeren delte ut ni gule og et rødt kort til Chelseas John Terry

– Chelsea er en helt annen klubb nå enn i 1990, men jeg tror Tottenham har en god mulighet til å bryte statistikken nå. Det er en viktig kamp for begge lag, og kanskje Spurs er fornøyd med uavgjort så lenge de holder Chelsea på avstand på tabellen, sier Thorstvedt.

Tottenham ligger for øyeblikket på fjerdeplass i Premier League , og har fem poeng ned til Chelsea på femteplass. Med tanke på Champions League-spill neste sesong er kampen ekstremt viktig.

– Dette er en viktig kamp for oss. Målet vårt nå på slutten av sesongen er å kvalifisere til Champions League, og å komme til FA-cupfinalen. Med seier søndag er vi veldig nærme Tottenham, og uten seier blir det vanskelig, sa Chelsea-manager Antonio Conte på en pressekonferanse torsdag.

