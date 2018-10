Brann-leder legger seg flat etter banekritikk: − En feilvurdering

2018-10-29

Hadde Brann tolket værmeldingene riktig, kunne all kritikk av banen vært unngått. Vi gjorde feil, erkjenner daglig leder i Brann, Vibeke Johannesen.

Publisert: 29.10.18 10:53 Oppdatert: 29.10.18 11:20

Det har nemlig vært stabile værmeldinger over tid, og for Meteorologisk institutt kom det langt fra bardust på at det ble kaldt i Bergen i helgen. Det sier vakthavende statsmeteorolog Aslaug Skålevik Valved til VG.

– Vi har fokusert på at det ville bli kaldt, vinterlig og frost, og prøvd å formidle at det er på tide å bytte til vinterdekk. Det har vi gjort i lang tid, sier hun.

– Også for en uke siden?

– Ja, det er ikke noe overraskende at det ble kaldt nå, svarer hun, men bemerker at den faktisk temperaturen kan ha vært et par grader pluss-minus den varslede temperaturen.

Men med andre ord: Hadde Brann tolket værmeldingene riktig, hadde de skjønt at det kom til å komme frost i helgen. Da kunne klubben ha skrudd på varmen i banen og unngått akkurat den kritikken .

Brann-stopper Christian Eggen Rismark kalte forholdene for «ikke optimale», RBK-kaptein Mike Jensen brukte uttrykket «fullstendig krise», mens RBK-back Birger Meling sa følgende:

Dommer Svein Oddvar Moen var aldri i tvil om at kampen skulle spilles, mens VG-kommentator Leif Welhaven konstaterte at det hele var en «arrangørskandale ».

Branns daglige leder, Vibeke Johannesen, synes det er leit at baneforholdene har tatt så mye av oppmerksomheten i etterkant av det hun beskriver som «en toppkamp vi ikke har sett på lenge i norsk fotball», men legger seg samtidig flat.

– Det er ikke Meteorologisk institutt sin feil. Det var rett og slett en feilvurdering fra vår side, sier hun til VG.

– Så det var ikke slik at dere glemte å se på værmeldingen?

– Nei da, vi følger med, sier Johannesen med et smil.

– Det ble bare kaldere enn det vi klarte å lese fra varslene. Det kom ikke ut av det blå at det skulle bli kaldt, men at det skulle bli så kaldt ... Det tok mer tak i banen enn det vi hadde forutsett, fortsetter hun, og lover bedring:

– I fremtiden vil vi heller sette på varme for tidlig enn for sent, bedyrer Johannesen.