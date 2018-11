VRAKET: Felipe Carvalho ble satt ut av Vålerengas startoppstilling i kampen mot Sarpsborg søndag kveld. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Vålerenga utestengt fra internasjonalt overgangs-nettverk

FOTBALL 2018-11-08T17:48:20Z

VALLE (VG) Nylig ble prislappen til Vålerengas midtstopper Felipe Carvalho (25) lekket. Nå er klubben midlertidig utestengt fra Transfer Room, et internasjonalt nettverk for fotballoverganger.

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 08.11.18 18:48

VG har sett bevis på at den uruguayanske VIF-profilen lå ute til salgs for én million euro – 9,5 millioner kroner – på Transfer Room , et nettverk som tas i bruk av godt over 300 klubber i internasjonal fotball, inkludert flere norske.

– Jeg synes det er alvorlig at andre i nettverket lekker data fra nettverket. Det er et brudd på konfidensialitet, sier VIFs sportslige leder Jørgen Ingebrigtsen til VG.

På nettverket kan klubber legge ut spillere for salg eller utlån, med en prislapp dersom de ønsker det, samt utlyse hvilken type spillere (posisjon, prisklasse osv.) de er ute etter å signere. Litt som et lukket Finn.no for fotballklubber.

Dette er Transfer Room Transfer Room er en klubb-til-klubb-markedsplass på nett som ønsker å «få profesjonelle fotballklubber til å bruke overgangsmarkedet mer effektivt og lønnsomt».

Plattformen er utviklet i tett samarbeid med klubbledere og sportsdirektører rundt i europeisk fotball.

Over 300 klubber er tilknyttet nettverket, inkludert storklubber som Manchester City og Juventus. Flere norske klubber er registrert.

Nettverket er laget for å øke klubbers mulighet til å kjøpe og selge spillere uten å involvere dyre mellomledd.

«Mangelen på troverdig og transparent markedsinformasjon fører til at milliarder med euro på unødvendig vis forlater fotballklubbene og havner i lommene til agenter og mellommenn. Til syvende og sist hindrer det klubber i å være så lønnsomme som de kunne vært. Vi mener det er på tide at klubbene tar tilbake kontrollen over markedet», skriver Transfer Room på sine nettsider .

Vålerenga har vært en del av nettverket i flere måneder, etter å ha fått det anbefalt av samarbeidsklubben Manchester City. Der har de lagt ut alle sine spillere for salg bortsett fra Mohammed Abu og Erik Israelsson, som er på lån.

Men etter at de ble gjort kjent med at informasjonen om Carvalho hadde blitt delt utenfor nettverket, tok Vålerenga kontakt med de ansvarlige i Transfer Room. Nå er VIF midlertidig utestengt fra nettverket.

Sjekk Carvalhos hysteriske dansevideo:

– Alle våre spillere er til salgs

– Etter at vi ble gjort kjent med at det var kommet ut informasjon om våre spillere på Transfer Room, informerte jeg også Transfer Room om dette, og at jeg kom til å snakke med journalisten som kontaktet meg om lekkasjen. Akkurat nå har vi ikke lenger tilgang til Transfer Room, men jeg vet ikke hvorfor det er sånn, sier Vålerengas sportslige leder Jørgen Ingebrigtsen til VG.

Han understreker at han mener innholdet i lekkasjen ikke er problematisk for Vålerenga.

– Det spiller ikke noen rolle om det kommer ut at vi har lagt ut spillere for salg. Alle vet at alle våre spillere er til salgs. Alle spillere i norske klubber er i prinsippet til salgs, sier Ingebrigtsen, som likevel uttrykker misnøye med at informasjonen har kommet ut.

– Jeg vet ikke hvorfor folk gjør det. Jeg tror ikke man skjønner konsekvensen av ikke å kunne holde seg profesjonell. Jeg kunne for mange måneder ringt til deg og sagt at jeg har veldig kul info om at Per og Pål ligger ute til salgs fra klubb Y og X. Men kan man ikke bare være profesjonell og gjøre jobben sin?

– Problematisk

Ingebrigtsen tror slike lekkasjer kan være truende for nettverkets fremtid.

– Det som jeg synes er problematisk med dette, er at verktøyet i prinsippet kan være dødt når det kommer lekkasjer. For da ønsker ikke folk å kommunisere. Når vår konto blir åpnet igjen, og jeg går inn der, så vil det for eksempel ligge informasjon om hvilke posisjoner en norsk klubb ser etter. Det er ikke positivt for høyrebacken i en norsk klubb hvis det kommer ut at de ser etter en høyreback, sier VIF-lederen.

Slik tullet Vålerenga med Frode Kippe etter TV-tilten:

VG har vært i kontakt med administrerende direktør Jonas Ankersen i Transfer Room. Han ønsker ikke å kommentere saken.

Under bruksvilkårene på Transfer Rooms nettside står det at «visse opplysninger lagt inn av andre klubber som bruker tjenesten, er konfidensiell, og klubben må ikke avsløre den til noen personer utenfor tjenesten».