VIKING-FAN: Mímir Kristjánsson, i bar overkropp, har fått hjelp til å betale taxi-regning på over 8000 kroner for å rekke Viking-Mjøndalen. Foto: PRIVAT

Viking-fansen startet kronerulling for å hjelpe Mímir Kristjánsson på kamp

FOTBALL 2018-11-03T15:45:52Z

Samfunnsdebattant og Viking-supporter Mímir Kristjánsson får hjelp med taxi-regningen på 8500 kroner for at han skal rekke toppkampen mellom Mjøndalen og Viking søndag klokken 12.00.

Publisert: 03.11.18 16:45 Oppdatert: 03.11.18 18:32

– Det er klart jeg er kjempeglad for det, sier Kristjánsson, kjent som forfatter og journalist i Klassekampen, til VG.

Han er i Alta på litteraturfestival. Egentlig skulle flyet hans fra Tromsø landet på Gardermoen klokken 12.30. En halvtime etter avspark i Mjøndalen.

Nå har han fått booket om til fly som går 8.30 i stedet. Og bestilt taxi på rundt 8500 kroner, for turen som er over 300 kilometer lang og tar nesten seks timer, mellom Alta og Tromsø. «Viking Oslo » startet kronerulling for Kristjánsson, som har vært sentral i Oslo-grupperingen blant Vikings supportere i mange. Innsamlingsmålet på 8500 kroner ble raskt nådd. Vikings A-lag var også med på å dele regningen.

– Dum som jeg var, trodde jeg Viking skulle være klare for Eliteserien alt og takket ja til litteraturfestivalen. Jeg tenkte ikke på transport-utfordringene i nord. Jeg angret med en gang da jeg satte meg på flyet oppover, sier Kristjánsson.

Også Viking-trener Bjarne Berntsen har store følelser for laget:

Sjekket alt

For den viktige kampen i Buskerud måtte Viking-fanen ha med seg.

– Er du gal. Naturligvis. Det står om opprykket. Det forrige opprykket var legendarisk. Jeg er vokst opp med Viking og har Viking på maten. Jeg orker ikke at kompisen min skal storme banen og feire opprykk uten at jeg er der.

Kristjánsson, som ikke har billappen, hevder han har prøvd alle mulige løsninger og har sett etter «privattaxi», båter, helikopter og småfly.

– Hvis flyet går fra Tromsø til tiden, rekker jeg dette nå.

Mjøndalen-kapteinen fyrer opp stemningen før Kristjánsson og Viking ankommer Nedre Eiker:

– Herlig engasjement

Kristjánsson har troen på opprykk for siddisene.

– Det har vært vanskeligere enn jeg trodde kanskje. Jeg mener Viking har hatt det høyeste toppnivået, men også et forferdelig bunnivå.

Daglig leder i Viking, Eirik W. Henningsen, gleder seg på supporterens vegne.

– Et herlig engasjement for å hjelpe Mímir på kamp, sier Henningsen til VG.

Med to kamper igjen av OBOS-ligaen kjemper tre lag om direkte opprykk: Mjøndalen (57 poeng), Viking (55 p) og Aalesund (53).

Sist Viking spilte toppkamp ble Høiland den store helten: