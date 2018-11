TOPPKAMP: Joe Gomez i duell mot Tottenham-stjerne Harry Kane i midten av september. Kampen endte 2–1 til Liverpool. Foto: DYLAN MARTINEZ / REUTERS

Nærmer seg ny kontrakt for Liverpool-profil: – Han har en stor fremtid

Joe Gomez (21) har fortsatt tre og et halvt år igjen av kontrakten, men klubben skal allerede være klare til å gi ham bedre betingelser - og holde på karen som Jürgen Klopp mener er «Liverpools fremtid».

Det er Daily Mirror som skriver at Gomez allerede nå kan bli tilbudt en ny kontrakt i løpet av kort tid.

Han kom fra Charlton som 18-åring og har denne høsten imponert både som midtstopper og høyre back i et Liverpool som lørdag kveld skal i storkamp mot Arsenal.

– Jeg lærer fortsatt. Jeg er fremdeles en ung gutt og selvfølgelig har jeg mye å lære. Jeg er langt fra fullt utlært, sier han i siste utgave av LFC Later.

Liverpool har tatt 26 poeng på ti kamper til nå. Det betyr delt tabelltopp med Manchester City. Arsenal ligger fire poeng bak. Det betyr 4. plass.

Slik scoret L’pool-stjerne Mohamed Salah sitt 50. mål for klubben:

Joe Gomez innrømmer overfor Daily Mail at det var tøft å dra fra Charlton og til Liverpool som ganske ung.

– Jeg kunne ikke lage mat. Jeg kunne putte en pizza fra Island i stekeovnen. Det var det. Heldigvis fikk jeg hjelp av damene på Melwood (treningsanlegget). De sendte med meg mat som jeg bare kunne putte i mikroen da jeg kom hjem.

– Jeg husker at alle snakket om Joe da jeg kom hit, sier manager Jürgen Klopp ifølge Daily Mirror.

– Men så ble han skadet. Det er godt å se ham nå, full av selvtillit og i god fysisk form. Han har en stor fremtid i Liverpool, ingen tvil om det. Joe er en veldig viktig del av troppen, sier tyskeren.

Selv beskriver Gomez seg selv som en ganske kjedelig fyr. Han kommer fra en familie på syv. Likevel var det ikke enkelt å skulle bo for seg selv.

– Det var tøft de første par årene. Jeg lyver om jeg ikke sier det. Men jeg har fått den muligheten som alle gutter drømmer om.

