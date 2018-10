LITE ACTION: Kristoffer Løkberg i aksjon for Ranheim på Extra Arena søndag kveld. Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

Historisk 0–0-kamp i Ranheimsfjæra

RANHEIMSFJÆRA (VG) (Ranheim – Bodø/Glimt 0-0) Hverken Ranheim eller Bodø/Glimt viste glimt av storhet i det som var et eneste langt gjesp av en fotballkamp.

For første gang spilte Ranheim 0–0 på hjemmebane i Eliteserien. To tannløse lag virket mer redde for å tape, enn å ta store risikoer offensivt i jakten på tre poeng.

Mens hjemmelaget for lengst har sikret plassen i neste års eliteserie, har bortelaget Bodø/Glimts elendige form gjort at de deltar i nedrykkskampen.

Stang ut

I klassisk trøndersk regnvær var det Ranheim som kom best i gang i kampen, men uten at spillet på matten ga tilskuerne noe å varme seg på. Høyreving Ola Solbakken gikk innover i banen på Messi-vis, og fyrte av med venstre fot fra tyve meter.

Ballen smalt i tverrliggeren og ut.

Etter en snau halvtime havnet ballen i målet bak Ranheim-keeper Even Barli, men i stedet for scoring fikk Philip Zinckernagel gult kort av dommer Tommy Skjerven, for hands.

Da Skjerven blåste for pause, kunne det virke som spillerne like mye som tilskuerne tenkte; «på tide».

Barli mot Zinckernagel

Bortelaget åpnet andre omgang best, og spesielt Zinckernagel var frisk på høyre. Først testet han Barli fra «umulig posisjon», der Barli slo det knallharde skuddet mot nærmeste kryss, over.

Minutter etterpå var Zinckernagel igjen på farten. Men alene med keeper var det på nytt Barli som vant duellen. To nye redninger for keeperen i Eliteserien med flest redninger denne sesongen.

Slutten av andre omgang ble tidvis preget av mer såkalt hawaiifotball enn i første omgang, og det var Ranheim som var nærmest å avgjøre kampen.

Bare nesten

Både kaptein Kristoffer Løkberg og Ranheim-ving Erik Tønne kom til gode avslutningsmuligheter fra god posisjon, men oppofrende forsvarsspill fra bortelaget hindret scoring.

Dermed ble oppgjøret historisk, som den første målløse eliteseriekampen i Ranheimsfjæra.