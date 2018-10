MØTTES I DØREN: Gonzalo Higuaín, som her gestikulerer mot Cristiano Ronaldo under et CL-oppgjør mellom Juventus og Real Madrid forrige sesong, måtte forlate klubben etter at portugiseren kom. Foto: Francisco Seco / AP

Superspissen om Ronaldo-kjøpet: – De sparket meg ut

AC Milan-spiss Gonzalo Higuaín (30) forteller at han ikke ønsket å forlate Juventus i sommer. Men han hadde ikke noe valg da klubben punget ut for Cristiano Ronaldo (33).

For drøye to år siden var det den argentinske målmaskinen som knuste Juventus’ overgangsrekord da klubben brukte 90 millioner euro på å hente ham fra Napoli.

Det ble to gylne sesonger: Higuaín bidro sterkt til at Juve gjorde rent bort i Italia, med 40 seriemål på to sesonger samt 10 fulltreffere i Champions League.

Men så var det over. Higuaín forteller i et intervju med italienske Gazzetta dello Sport, gjengitt av ESPN , at han merket at noe ikke stemte allerede før Cristiano Ronaldos ankomst i sommer. Nærmere bestemt da han ble vraket fra startoppstillingen i den italienske cupfinalen i mai.

– Inni meg hadde jeg en følelse av at noe ble ødelagt den dagen. Og så signerte de Ronaldo, sier Higuaín.

– Jeg ba ikke om å dra

Stjernespissen var lagkamerat med Ronaldo i Real Madrid i flere sesonger, men ble som regel vraket til fordel for Karim Benzema på spissplass fordi han samarbeidet bedre med portugiseren. Nå skulle Ronaldo nok en gang skape utfordringer for Higuaín. Etter rekordkjøpet fra Real Madrid for 100 millioner euro var det ikke lenger plass til den gamle rekordholderen.

– Det var ikke min avgjørelse å dra. Jeg ga alt for Juve. Jeg vant mange trofeer, men etter at Cristiano kom, ville klubben ta et steg i kvalitet og sa til meg at jeg ikke kunne bli værende. De prøvde å finne en løsning, sier Higuaín.

Løsningen ble en overgang til AC Milan, Higuaíns tredje toppklubb i Italia etter Napoli og Juventus. Denne høsten har spissen fortsatt å gjøre det han kan best, med seks mål på syv tellende kamper. Selv om han bedyrer at han ikke bærer nag til Juventus for at han måtte dra, legger han ingenting imellom i beskrivelsen av bruddet:

– Jeg ba ikke om å dra. Det er som alle sier; de sparket meg ut. I Milan fikk jeg umiddelbart mye kjærlighet, og det var slik de overbeviste meg om å komme.

