PLAGET AV RASISME: Zlatan Ibrahimovic skriver i sin nye bok at rasisme var en del av hverdagen som landslagsspiller for Sverige. Foto: Chris Carlson / TT NYHETSBYRÅN

Zlatan Ibrahimovic i ny bok: - Rasisme er det virkelige problemet

FOTBALL 2018-11-06T09:03:19Z

I den nylanserte biografien «Jeg er fotball», åpner Zlatan Ibrahimovic opp om marerittskaden i Manchester United, hvordan han ble tvunget til å flytte til Paris - og rasismen han opplevde som landslagsspiller.

Publisert: 06.11.18 10:03 Oppdatert: 06.11.18 10:57

«Jeg hører jo hvordan folk snakker. Jeg hører de som sier at landslaget er et bedre lag uten meg, og mitt svar til dem er dette: Vær forsiktige med hva dere sier, så dere ikke avslører deres sanne jeg. Det kan bli vanskelig for dere, for det rasisme er et mye større problem en hvem som spiller eller ikke spiller for landslaget. Rasismen er det virkelige problemet», skriver Ibrahimovic i sin nylanserte biografi, ifølge Aftonbladet .

Han skriver at hans utenlandske bakgrunn gjorde ham til hakkekylling når Sverige tapte kamper, og at media sendte ut et budskap om at han ikke passet inn.

«Når jeg tenker på det, får jeg den samme, ekle følelsen som da - en følelse som sier at jeg ikke er velkommen fordi jeg er Ibrahimovic», skriver han i boken som med et helt svensk pressekorps på slep, ble lansert i Los Angeles.

I januar sa Zlatan til den franske TV-stasjonen Canal+ at svenske medier ikke er på hans side på grunn av hans bakgrunn.

– Det finnes «undercover-rasisme», det er jeg hundre prosent sikker på. For jeg heter ikke Andersson eller Svensson. Hvis jeg hadde hett det, ville de forsvart meg selv om jeg ranet en bank. Det lover jeg, sa Zlatan den gang, skriver NTB.

Nektet å kjøre rullestol

I boken åpner han også opp om tiden etter skrekkskaden han pådro seg mot slutten av sin første sesong i Manchester United, da han røk korsbåndet mot Anderlecht i Europa League. Skaden gjorde at mange trodde hans karriere var over.

– Men jeg skulle gå ut av banen på samme måte som jeg gikk inn, det skulle ikke være noen som fortalte meg når min karriere var over, forteller Zlatan i et lanseringsintervju med Dagens Nyheter .

Likevel åpner han opp om en mindre selvsikker side av seg selv i forbindelse med skaden.

– Jeg ville at fysioterapeuten min skulle kjøre meg rundt i en rullestol, men han nektet meg. «De kan ikke se deg slik», sa han, og sa at jeg måtte gå på krykker for egen maskin, forklarer han i intervjuet med den svenske avisen.

Heller ikke hans egen familie fikk se Zlatan da han var på sitt svakeste, og han valgte å ikke være hjemme i perioden etter skaden.

– Jeg ville ikke at Helena og barna skulle se meg da, for de har aldri sett meg i den situasjonen. Familien fikk være med meg den første uken, etter det fikk de ikke være med meg. Jeg følte at det var min lidelse, noe jeg måtte gå gjennom selv, sier Zlatan.

Tvunget ut av Milan

I boken, som er en oppfølger til «Jeg er Zlatan» fra 2011, fortsetter historien der den slapp sist, da han nylig hadde signert for AC Milan. Da omtalte han den italienske klubben i positive ordelag, men nå har han en helt annen versjon av skilsmissen i 2012. Milan-direktør Adriano Galliani hadde forsikret Zlatan om at han «aldri skulle bli solgt», men noen uker senere hadde han fem tapte anrop fra agent Mino Raiola, og fortalte at PSG-sjefen Leonardo skulle ta kontakt med ham.

«Jeg kommer ikke til å ta telefonen. Jeg skal ingen steder, jeg har fått bekreftet fra Galliani at han ikke kommer til å selge meg. Da sa Mino bare: «Ja, jeg vet, men de har allerede solgt deg»», skriver han i boken.

For å usannsynliggjøre en overgang vekk fra Milano, ba Zlatan sin agent om å stille ekstreme krav til PSG i forhandlingssituasjonen. Han sa til kona Helena at de aldri kom til å akseptere det, men etter bare tjue minutter ringte Raiola tilbake og sa «du får alt».

Og da var det bare å flytte.

Men de siste ukene har de svulmet opp nye rykter om en retur til nettopp Milan. Og sportssjef der om dagen, det er ingen ringere enn Leonardo.

«Jeg er fotball» er også i salg i Norge, og gis ut på Font Forlag.