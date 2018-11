FIFA-PRESIDENT: Gianni Infantino. Foto: Vincent Thian / TT NYHETSBYRÅN

Frelsen som forsvant

FOTBALL 2018-11-07T17:19:51Z

Det er bare en knapp mil mellom hjemstedene til Sepp Blatter og Gianni Infantino. Hvor stor er egentlig avstanden mellom dem som idrettsledere?

kommentar

Publisert: 07.11.18 18:19 Oppdatert: 07.11.18 18:51

I den idylliske sveitsiske kantonen Valais, rett sør for elven Rhônes strømninger, ligger landsbyene Vist og Brig. Her har henholdsvis FIFAs åttende og niende president vokst opp. Om du lytter til Gianni Infantinos innsalg av seg selv som verdens mektigste fotball-leder, stopper likhetene omtrent her.

Noen forskjeller er da også aldeles åpenbare, som at det bare er én av dem som er under etterforskning av politiet for korrupsjonsanklager. Det er også tydelig at FIFA har beveget seg i en sunnere og mer åpen retning på flere områder, enn det vi så da Russland og Qatar ble valgt som VM-arrangører.

Dessuten bør det nevnes at den mektige internasjonale organisasjonen kommer godt ut, sammenlignet med flere andre internasjonale forbund, i undersøkelsen “Sports Governance Observer”.

Her kartlegges det formelle rammeverket for blant annet demokratiske prosesser og kontrollfunksjoner, men undersøkelsen forteller ikke historien om hvordan formelt vedtatte verdier etterleves, eller hvor sunn lederkulturen, valg og vaner er.

På disse områdene gir dokumentlekkasjen Football Leaks et innblikk bak fasaden, og da blir spørsmålet hvor langt eplet egentlig falt fra stammen.

Én av de betente sakene for Infantino er åpenbart avsløringen om hvordan han hjalp gigantene Manchester City og Paris-Saint Germain unna virkelige vanskeligheter etter at regelverket mot økonomisk doping.

Men i Football Leaks-papirene fremgår det også en rekke andre forhold som setter Infantinos virke i et problematiserbart lys:

Det er fint at FIFA har et internt vaktbikkjesystem, men legitimiteten forutsetter selvsagt at den kan bjeffe når det er grunn til det. Og hvordan er kritiske spørsmål blitt håndtert internt? Juristene Cornel Borbély og Hans Joachim Eckert opplevde å bli fjernet fra lederroller i FIFAs etikk-komité per sms, etter at de hadde jobbet med å ettergå ulike sider ved styringen. Inn kom colombianske Maria Claudia Rojas, og Football Leaks-papirene gir god grunn til å stille spørsmål om hvor det ble av kontrolliveren etter den endringen. ”Vi ble stoppet fordi vi utførte undersøkelsene våre uavhengig, også overfor Infantino personlig”, sier Eckert til gravenettverket EIC.

Infantino har jobbet aktivt med ideen om to nye, kontroversielle turneringskonsepter, en global superliga og en nasjonsturnering. Tanken er ment å gi organisasjonen en gigantisk pengeboost, og der politiske og økonomiske interesser i Midt-Østen danner et bakteppe. Men ideen faller i alt annet enn god jord blant europeiske fotballkrefter, som frykter utvanning av Champions League, og forholdet mellom Infantino og UEFA-boss Aleksander Cerferin er direkte iskaldt. Her kaster Football Leaks-papirene lys over sammenhenger som setter Infantino i et lite fordelaktig lys.

Nøkkelen for å bli gjenvalgt i juni handler om å bevare tilliten hos medlemslandene. Her har et viktig virkemiddel for Gianni Infantino vært presistjeprosjektet “FIFA Forward”, som handler om økonomisk støtte til de 211 som har stemmerett i kongressen. Dette omtales i polerte ordelag utad, men som VG og EIC-nettverket omtalte tidligere i uken, er virkeligheten store problemer med mangel på kvitteringer og kontroll over hvordan midlene er anvendt.

Da verdensmesterskapet i fotball fant sted i sommer, var Russlands antidopingbyrå ikke WADA-godkjent, etter at det var avslørt hvordan et institusjonalisert dopingprogram hadde ført en hel idrettsverden bak lyset. Men hvor ivrige var FIFA på å ettergå informasjonen om at doping ikke er et fremmedord i russisk fotball heller? Hvor musikalsk var måten Infantino bidro til å gjenopprette det russiske idrettsimaget?

Hvorfor skal det egentlig være en sammenheng mellom et liv i luksus og å drive med idrettsledelse? Historien er milelang om de ulike gutteklubbenes goder til seg selv, og Football Leaks viser at EasyJet-imaget Infantino vil prente inn, er langt unna privatflyene og sjåførene han i realiteten omgir seg med.

Det er ikke Infantino personlig som sørget for at VM utrolig nok ble lagt til Qatar, men i hvilken grad har han vært en etisk spydspiss for å sikre at grunnleggende menneskerettigheter blir ivaretatt? Rapportene om stadionkonstruksjonenes menneskelige ofre er direkte skremmende, og skaper en kjempeutfordring for Infantino fremover. I tillegg setter hele det geopolitiske maktspillet i Midt-Østen, med konflikten mellom Qatar og Saudi-Arabia i kjernen, FIFA-presidenten på enorme prøvelser.

Som en følge av avsløringer i Football Leaks, skal en statsadvokats kontakt med Infantino nå undersøkes, blant annet hva gjelder fotballarrangementer vedkommende er blitt invitert til.

Kan FIFA leve med et direkte dysfunksjonelt forhold mellom sentrale personer i administrasjonen? Kan både generalsekretær Fatma Samoura og Kjetil Siem fortsette under samme tak, all den tid nordmannen hudfletter henne i et notat ment for Infantino? I enden vil det ramme Infantinos mulighet til å fungere som president om han organisasjonens administrasjon fungerer eller ei.

Knapt en uke etter den første Football Leaks-publiseringen, er idrettsverden blitt kjent med en rekke sider ved Gianni Infantino som han helst vil holde skjult.

Det som er avslørt viser IKKE at det er grunnlag for å sette likhetstegn mellom Sepp Blatter og Gianni Infantino.

Men det er neimen ikke slik at FIFA er frelst, heller.