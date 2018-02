Coutinho scoret sitt første for Barcelona

(Valencia – Barcelona 0–2, 0–3 sammenlagt) Philippe Coutinho (25) kunne torsdag juble for både sin første Barcelona-scoring og klubbens femte strake Copa del Rey-finale.

Philippe Coutinho ble verdens tredje dyreste spiller da han i januar forlot Liverpool til fordel for Barcelona , og torsdag ble en skikkelig jubelkveld for 25-åringen.

Brassen måtte starte semifinalen mot Valencia på benken, men da han kom inn som innbytter etter pause, brukte han ikke mer enn fem minutter på å finne nettmaskene for første gang i Barcelona -fargene.

Suárez toneangivende

Oppgjøret var 50 minutter gammelt da han – etter innlegg fra sin gamle Liverpool-kollega Luis Suárez – skled ballen i mål og sørget for at Barcelonas finalebillett var i trygge hender.

Det var tydelig at scoringen betød mye for brassen, som etter å ha jublet hemningsløst, fikk en god klem av lagkamerat Lionel Messi, som for en gangs skyld gikk av banen uten målpoeng.

Mot slutten av oppgjøret inntok Suárez rollen som servitør for andre gang, da han spilte fri Ivan Rakitic, som satte den berømte spikeren i kisten.

Og dermed er Barcelona klare for cupfinale i Spania med 3–0 sammenlagt over Valencia.

Luis Suárez sørget for øvrig for 1–0-seier i det første oppgjøret på Camp Nou.

Valencia yppet seg ved et par anledninger. Blant annet hadde Rodrigo en heading som traff tverrliggeren. Barcelona tok seg uansett komfortabelt nok videre til Copa del Rey-finalen, hvor Sevilla blir motstander.

Dette blir for øvrig Barcelonas femte strake cupfinale, og en reprise fra finalen i 2016, som Barcelona vant 2–0 . Årets finale spilles 21. april.

Det ble kanskje ikke scoring på Messi, men han fikk i hvert fall ydmyket nok en motstander, med denne frekke luken: