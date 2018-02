LUKRATIV EUROPA-SUKSESS: Rosenborgs Samuel Adegbenro (midten) jubler sammen med Mike Jensen, Nicklas Bendtner, Birger Meling og Matthías Vilhjálmsson etter å ha skutt Rosenborg til 3-2 under Europa League play-off (2. kamp) i mot Ajax på Lerkendal Stadion. Foto: Wold, Ole Martin / NTB scanpix

Rosenborg med voldsomme inntekter

Publisert: 08.02.18 18:18

FOTBALL 2018-02-08T17:18:31Z

Rosenborgs inntekter overgikk 300 millioner kroner i fjor. Det er historisk mye, og 138 millioner kroner mer enn budsjettert.

Tallene gjelder for hele Rosenborg-konsernet, altså inkludert Abrahallen AS, Lerkendal Stadion AS og Rosenborg Sport AS.

Det nøyaktige omsetningstallet var på 304,4 millioner kroner, over 60 millioner mer enn i 2016. Resultat før skatt endte på solide 48,5 millioner kroner.

– Dette er en historisk høy omsetning, og resultatet er bra. Dette viser at klubben driver bra, og har gode billett-, medie-, og sponsorinntekter – og gjør det bra sportslig, sier daglig leder Tove Moe Dyrhaug i Rosenborg.

– Hvorfor budsjetterte dere med inntekter på kun 166 millioner?

– Vi har nøkterne budsjett. Vi budsjetterer med 2. plass i ligaen, én hjemmekamp i cupen og én kvalikkamp i Europa. Det er forsiktig og realistisk, og alt annet er en bonus. Nå hadde vi i tillegg to publikumslag på veien til Europa League-gruppespillet. Vi hadde full stadion både mot Celtic og Ajax, sier Dyrhaug.

RBK hentet inn 58 millioner kroner på spillersalg, 80 millioner på sponsor og reklameinntekter og 48 millioner på billett- og arrangementsinntekter. Europa League-deltagelse ga inntekter på 60 millioner kroner fra UEFA. I tillegg kommer TV-inntekter på 33 millioner.

Rosenborg solgte Christian Gytkjær for rundt 20 millioner kroner i januar i fjor, mens Jonas Svensson og Fredrik Midtsjø ble solgt til AZ i løpet av fjoråret.

Den desidert største utgiften i Rosenborg-konsernet er lønnskostnader, som var på 130,6 millioner i fjor. Det er 35 millioner mer enn i 2016.

– Forskjellen handler stort sett om bonuser etter gode sportslige resultat. Når vi tjener mer, så går det mer ut. Vi har jobbet med å få plass prestasjonsrettede lønninger, sier Dyrhaug.

Rosenborgs årsmøte avholdes neste torsdag, og budsjettet for 2018 ligger an til å bli på 190 millioner kroner (for hele konsernet). Også det er et forsiktig budsjett.