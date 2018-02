LENGE SIDEN: Thorstein Helstad (t.v.) banket inn 22 mål på 24 kamper da Brann tok gull i 2007. Lars Arne Nilsen (t.h.) har ikke like målfarlige spisser i troppen. Foto: VG / NTB SCANPIX

Helstad ber Brann droppe spissjakten: – Skaper ikke selvtillit

Publisert: 08.02.18 15:53

Brann mangler en spiss som scorer mange Eliteserie-mål. Det bekymrer ikke tidligere storscorer Thorstein Helstad (40).

– Du skaper ikke selvtillit hos spillerne ved å si at du er på spissjakt hele tiden. Det gjelder å ha en spiss som har vært ute på banen så lenge at han kan få den selvtilliten, sier Helstad til VG.

– Så Brann burde droppe spissjakten?

– De fleste klubber jakter jo den spissen som scorer rundt 20 mål. Men når spisser får litt tid på seg, så kan de blomstre. Kanskje man kan prøve på det i Brann også. Jeg ville gitt sjansen til spissene de har fra før, sier Helstad, som avsluttet karrieren i Oslo-breddefotballen .

Det er en stund siden Brann har hatt en superspiss som ham. Helstad scoret 22 mål på 24 kamper da Brann tok gull i 2007.

En drøy måned før seriestart, elleve år senere, har trener Lars Arne Nilsen tre alternativer til disposisjon på spissplass, og ingen av dem har en nær fortid som lukter Eliteserie-mål. Torgeir Børven og Steffen Lie Skålevik viste imidlertid lovende oppkjøringsform da begge tegnet seg på scoringslisten i torsdagens 3-2-seier over Viking.

– De har vist det før

Børven scoret bare tre mål på 23 kamper i Eliteserien forrige sesong. Skålevik scoret 10 mål for Start på utlån i høst, men det var i Obos-ligaen. I Brann scoret han ingen mål i løpet av vårsesongen. Innbytterjoker Azar Karadas scoret heller ingen mål i fjor, på sine 18 innhopp og én kamp fra start.

Totalt: 1604 minutters spilletid for Brann fordelt på tre spisser, med bare tre mål som uttelling. Altså nesten seks timers spill mellom hver nettkjenning av en nåværende Brann-spiss.

Fjorårets mestscorende Brann-spiss med fem mål, Jakob Orlov, har dratt til Sverige.

Likevel etterlyser ikke Helstad et nytt spisskjøp. Han er enig med Børven, som til Bergens Tidende sier at «hvis det blir for mye konkurranse, kan det tippe andre veien. Jeg tror ikke det er vits i å ha så mange flere enn tre».

– Børven har tidligere vist at han kan score masse mål. Skålevik gjorde det i Start. Hvorfor ikke gi guttene litt tid til å bevise at de kan levere i stedet? De har vist det før. Som spiss er du avhengig av å ha selvtillit. Det får du ikke når klubben leter etter en ny spiss, sier den gamle Frankrike-proffen .

Ville ha Søderlund

Brann hadde lenge Alexander Søderlund som hovedmål på spissplass, men den sportslige ledelsen fikk beskjed fra økonomisk avdeling om å glemme haugalendingen fordi han var for dyr. Han dro tilbake til Trondheim isteden .

– Det er ikke sånn at vi må ha inn en ny spiss. Det er det ikke. Men vi sonderer litt i alle posisjoner. Det er jobben vår å følge med på det som er, sier sportssjef Rune Soltvedt.

– Burde ikke en klubb som Brann ha ambisjoner om å ha spisser som leverer flere mål enn de tre nåværende har gjort?

– Vi skal ha ambisjoner om å ha spisser som gjør en god jobb for laget. Det gjør de. Vi scoret nest flest mål i Eliteserien i fjor. Uten å være stygg, så hadde Aalesund en av toppscorerne forrige sesong («Mos»), og de rykket ned.