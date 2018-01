USIKKER FREMTID: LSK-keeper Arnold Origi, som her feirer med cuptrofeet i desember i fjor, har ikke funnet seg en utenlandsk klubb. Foto: CORNELIUS POPPE / NTB SCANPIX

LSKs cuphelt i knipe etter mislykket England-tur

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 25.01.18 13:01

Arnold Origi (34) reiste til England for å oppfylle drømmen. Nå er han tilbake, men i Lillestrøm er det ikke lenger plass til ham.

Først var han på prøvespill i Crystal Palace, men der fikk han ikke kontrakt. Så trente han med nivå tre-klubben Oxford United. Oppholdet var lovende, men denne uken fikk manager Pep Clotet sparken – og dermed brøt den mulige overgangen sammen.

Fredag var kenyaneren, som ble kåret til banens beste spiller i LSK cupfinale-triumf, tilbake på treningsfeltet med LSK. Men nå er det to keepere foran ham i køen: Marko Maric (22) og Matvei Igonen (21).

– Origi har spilt sin siste kamp for LSK. Vi kommer til å satse på de to keeperne vi hadde før han kom tilbake fra prøvespill, fastslår trener Arne Erlandsen kategorisk overfor VG.

Han utelukker at Origi kan få en plass i LSK-troppen som registreres til sesongen, ettersom både Maric og Igonen går innenfor kvoten på maks ni utenlandske spillere .

– Vi ga ham lov til å dra til England, men da var vi samtidig nødt til å jobbe med andre alternativer. Nå er det først og fremst viktig for Origi at han finner seg en arbeidsgiver. Han har kontrakt med oss, men det er ikke gunstig for ham ikke å spille fotball på et år. Det er heller ikke en situasjon vi ønsker, sier Erlandsen.

Origi har ikke besvart VGs henvendelser torsdag. Til Romerikes Blad , som først omtalte saken, sier keeperen at «jeg har kontrakt med LSK ut denne sesongen. Den forholder jeg meg til».

– LSK forholder seg til at Origi har kontrakt. Men det er treneren som tar ut laget. Han må bestemme hvem han skal bruke. Det ville vært noe annet om jeg eller klubben hadde skviset ham ut av troppen. Han er en del av troppen inntil noe annet er avgjort, sier sportssjef Simon Mesfin til VG.

Nå jobbes det på spreng for å finne en ny klubb, fortrinnsvis i utlandet, for Origi. Det internasjonale vinduet stenger i slutten av januar, mens det for blant annet norske og svenske klubber er åpent frem til april.

Origi har vært Lillestrøms førstekeeper de fire siste sesongene.