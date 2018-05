Solskjær brukte Dempsey-sparkingen som motivasjon

Publisert: 27.05.18

FOTBALL 2018-05-27

MOLDE (VG) (Molde - Start 3–1) Ole Gunnar Solskjær hadde ekstra motivasjon etter hans tidligere assistent Mark Dempsey fikk sparken som hovedtrener i Start i forrige uke

– Jeg hadde gledet meg til å møte Mark. Jeg har pratet med ham etter sparkingen om fremtiden hans nå, for han er en alt for god fotballmann til at han ska gå arbeidsløs.

Molde ledet først 1–0, men så utliknet Start til 1–1 som ble pauseresultatet. I andre omgang kjørte Molde opp tempoet, og kunne til slutt gå seirende av banen med et 3–1 resultat. Selv om Solskjær var ekstra motivert for å slå Start etter Dempsey-sparkingen, sier han også at motivasjonen kanskje kunne vært enda sterkere igjen om Dempsey enda var i klubben.

– Han er en god venn av meg, og det hadde vært godt å slått ham også, gliser Molde-sjefen til VG etter kampslutt-

Overrasket

Mark Dempsey fikk kun ti kamper for Start før han og klubben skilte lag. 54-åringen fra Manchester var assistenten til Solskjær i to perioder i Molde og ikke minst som assistent til Solskjær da han var sjef for Cardiff. Solskjær forteller til VG at han var overrasket over at Dempsey ikke fikk mer tid som sjef i Start.

– Jeg syntes det var overraskende og ikke minst rart. Jeg vet hvor flink han er og jeg vet hva han ble solgt inn for da han ble ansatt. Ti kamper er for lite for en trener til å sette sitt ordentlige preg på et fotballag, fastslår Molde-sjefen.

Solskjær innrømmer også at han snakket med Dempsey om Start var det rette valget for ham eller ei før han faktisk signerte for laget fra Kristiansand

– Jeg sa før Mark dro til Start, at jeg ikke er så sikker på om det er rett klubb for han. Men noe mer vil jeg ikke si, for jeg har ikke noe med Start å gjøre.

– Må bare applaudere Start-scoringen

En som smilte bredt etter kampslutt for seier var Molde-kaptein Ruben Gabrielsen. Hele Aker stadion trodde det var han som satte spikeren i kista på 3–1-scoringen etter frispark av Fredrik Aursnes , men 26-åringen innrømmer at den scoringen ikke tilhører ham selv.

– Nei, det er nok ikke min scoring. Den skal Fredrik (Aursnes) få av meg. Jeg trenger ikke noe målpoeng jeg vet du, det er nok viktigere for Fredrik det, smiler midtstopperen til VG.

I tillegg til å juble for 3–1-seier til eget lag, var Gabrielsen imponert over Starts Afeez Aremu. Han serverte nemlig et kremmerhus av en scoring da han dunket inn 1–1 med med venstrefoten helt opp i krysset.

– Det målet Start scorer må jeg bare applaudere. Når jeg ser den går inn så tenker jeg bare i h*****e for en scoring. Slik må man bare sette pris på i fotballen, til og med når det går mot deg, skryter han.

Fungerende Start-sjef Mick Priest leder sørlandsklubben etter at Dempsey måtte gå. Han innrømmer at det var det beste laget som vant fotballkampen.

– I dag vant det beste laget kampen. Så enkelt er det. Vi jobbet og sto på, men til slutt så vant Molde fult fortjent, forteller han til VG etter kampslutt.

– Det letes nok aktivt

Priest forteller til VG at han forstår at Solskjær bruker Dempsey-sparkingen som motivasjon ettersom de er kamerater. Nå har engelskmannen ledet Start sammen med Joey Hardarson i to kamper, og Priest håper han får flere kamper i klubben fra Kristiansand.

– Jeg kommer til å jobbe videre til jeg får beskjed om noe annet. Jeg nyter tiden min her, og jeg liker klubben godt. Jeg håper klubben ønsker å ha meg med videre, men i jeg vet at alt kan skje i fotballen, forteller han.

Han sier også at han føler seg veldig sikker på at en ny erstatter er på vei da han selv ikke sitter med høyt nok trenerkurs til å kunne sitte som hovedtrener i Eliteserien over lengre tid.

– Jeg har ikke «pro-lisens», så da kan jeg ikke lede laget over lengre tid. Dette er noe klubben er godt klar over, og jeg er helt sikker på at klubben leter aktivt etter å hente inn noen veldig snart, avslører han.