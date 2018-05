USANNSYNLIG HELT: Ruben Gabrielsen feirer foran «Tornekrattet» etter å ha sendt Molde opp i 1–0 mot Strømsgodset. Foto: Ekornesvåg, Svein Ove / NTB scanpix

Molde vant for første gang på over en måned

Publisert: 16.05.18 19:57

MOLDE (VG) (Molde – Strømsgodset 2-0) I kampen som begge lag «måtte» vinne, var det Molde som stakk av med sin første seier siden 15. april.

– Det var kjempeartig i dag. Spesielt under omstendighetene, når det har vært litt spørsmål rundt laget og prestasjonene våre. Det var kjekt å se at de slapp seg løs, sier Molde-sjef Ole Gunnar Solskjær til Eurosport etter kampen.

Over én måned etter sist seier var det nemlig de blåkledde fra Romsdal som kunne juble for uhyre viktige tre poeng.

Det var ingen av lagene som fikk til mye i den første omgangen. Godset startet friskt og virket innstilte på å ta hjemmelaget på kontringer, men så tok Ole Gunnar Solskjærs menn over etter hvert.

Nærmest kom Molde ved Erling Braut Håland halvveis inn i de første 45. Gabrielsen spurtet fra Godset-forsvaret og spilte gjennom Håland som alene med keeper satte ballen to meter utenfor. Assistentdommeren var derimot oppe med flagget, og det var det nærmeste noen av lagene kom før hvilen.

Tidlig Gabrielsen-scoring

Gjestene fra Drammen yppet seg tidlig etter pause ved Marius Høibråten som headet en corner like over. Men så tok Molde over igjen: først ved Moström som fikk stå alene på bakerste og avslutte. Bugge parerte. Det gjorde han også da en frisk Petter Strand trakk innover og skjøt hardt og lavt mot nærmeste.

Så kom gjennombruddet. Hestad mottok ballen i midten av feltet, stoppet opp og så Ruben Gabrielsen som hadde. tatt turen opp fra backposisjon. Da han ble tredd gjennom gjorde han ingen feil fra skrått hold mot Bugge og sendte Molde i føringen etter 57 minutter.

Hestad satte spikeren i kisten

Noen form for sluttspurt klarte aldri gjestene å stable sammen.

– Vi skaper ikke nok og jeg er skuffet over annenomgangen vår. Vi kom aldri skikkelig tilbake etter Molde tok over kampen, melder Godset-sjefen Tor Ole Skullerud til Eurosport.

Da åpnet det seg heller for kontringer til Solskjærs mannskap. Og det ble utnyttet til det fulle.

Etter et innkast høyt i banen tredde Molde seg elegant gjennom og plutselig var Brustad alene med Bugge fra skrått hold. Sisteskansen reddet det første skuddet, men returen havnet hos en våken Hestad. Han tok ned ballen og la den iskaldt i det lengste hjørnet til 2–0.

– Det er tungt når du ikke vinner og ikke presterer på det nivået du vil være på. Men vi har mobilisert og gjør en bra kamp i dag, selv om vi ikke spiller med den selvtilliten vi trenger ennå. Hadde vi ikke vunnet i dag, vet jeg ikke hvor jeg hadde gjort av meg i kveld, melder målscorer Eirik Hestad til Eurosport.

Hjemmelaget kontrollerte det hele i land foran de om lag 6000 fremmøtte og vant 2–0.