Brann vartet opp med festfotball og økte luken til RBK

Mathias Fløtaker

Jens Friberg

Publisert: 06.05.18 21:55 Oppdatert: 06.05.18 22:32

BERGEN/OSLO (VG) (Brann - Tromsø 3–0) Brann overkjørte Tromsø, og vant til slutt 3–0, da de økte serieledelsen til syv poeng søndag kveld.

– Nå begynner det å bli gøy. Det var veldig bra stemning på stadion på slutten, det er sånne kvelder vi husker, sier tomålsscorer Skålevik til Eurosport etter kampen.

Trener Lars Arne Nilsen holder beina planta på jorden i sedvanlig stil - men tillater seg å skryte av laget.

– Vi står høyt på de og presser hardt, vi har mye kraft og kan jobbe hardt. De får ikke til spillet sitt. Vi er sterke for tiden, vi er det. Den eneste faren er at vi får skader på nøkkelspillere, melder trener Lars Arne Nilsen, også til Eurosport.

Gilbert Koomson har ikke enda lært seg uttrykket «gullet ska hem», men lar ikke det legge en demper på følelsene.

– Det er som om vi går på skolen og har studert hele tiden, nå tar vi eksamen og eksamen går «smooth», melder lynvingen til Eurosport.

Ingen tvil

«Smooth» er ordet - det var aldri tvil om hvor de tre poengene skulle havne i søndagens hovedkamp. Hjemmelaget gikk ut i et vanvittig tempo og sjokket Tromsø innledningsvis. Etter 18 minutter skulle også det spillemessige overtaket resultere i mål. En corner fra Fredrik Haugen havnet til slutt hos Gilli Rolantsson på 17–18 meter.

Færøyingen fyrte av et prosjektil og en uheldig Simen Wangberg var sist på ballen før den havnet i nettet bak Jacob Karlstrøm.

Reprisen viste at skuddet hadde gått utenfor og Tromsø-kapteinen ble bokført med selvmål.

To baklengsmål på åtte kamper

Brann fortsatte kjøret og skapte flere sjanser. Særlig Gilbert Koomson var frisk og gjorde livet surt for venstreback Lasse Nilsen. Det var også den tidligere Sogndal-spilleren som var arkitekten bak 2–0-scoringen etter 34 minutter.

Etter en corner satt ghaneseren på turboen, kvittet seg med Daniel Berntsen, før han fant Steffen Lie Skålevik på bakerste stolpe. Sotrastrilen gjorde ingen feil, og satt inn 2–0 til ellevill jubel fra de 9755 tilskuerne.

Også etter pause var bergenserne det førende laget. Gang på gang rullet de opp angrep ved Koomson og Marengo, som ga TIL-forsvaret mer enn en håndfull. Runar Espejord ble helt isolert på topp for bortelaget, og Acosta og Wormgoor fikk en enkel jobb med å holde nullen for sjette gang på åtte kamper.

Med halvtimen igjen falt avgjørelsen da Koomson parkerte Høgli og presset backen til å spille svakt tilbake. Der var Lie Skålevik for andre gang i kampen, rundet Karlstrøm og satt inn sesongens femte mål.

3–0-seieren betyr at Brann står med 22 poeng på sine åtte første kamper. Det betyr også at luken ned til Rosenborg, som spilte uavgjort lørdag , nå er på hele syv poeng. For Tromsøs del betyr tapet at de forblir på 8. plass med 11 poeng.

– Det var ikke tøffere enn forventet, Brann har et veldig sterkt lag. Den gode tingen er at vi kommer til å fortsette å jobbe og komme tilbake sterkere. Men i dag var Brann mye bedre, sier trener Simo Valakari til Eurosport.