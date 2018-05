FORNØYD: Kristoffer Barmen (t.h) har vært hakkekylling for Brann-fansen gjennom mange år. Nå er han blant lagets mest sentrale spillere. Her sammen med tomålsscorer Steffen Lie Skålevik. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Barmen: – Et utgangspunkt som kan føre til seriegull

Mathias Fløtaker

Publisert: 07.05.18 06:48

FOTBALL

BERGEN (VG) Kristoffer Barmen (24) spilte en glimrende kamp i 3–0-seieren mot Tromsø-søndag. Nå mener 24-åringen at bergenserne har gitt seg selv et perfekt utgangspunkt for gullkamp.

– Vi har gitt oss selv et utgangspunkt som kan føre til seriegull. Det har vært drømmen min siden jeg var liten gutt å ta gull med Brann, forteller midtbanespilleren til VG.

Barmen har vært et fast innslag på Brann-midtbanen sammen med Sivert Heltne Nilsen og Fredrik Haugen siden Lars Arne Nilsen tok over i 2015. Den høyreiste lysluggen har en sentral rolle i «maskineriet» Brann.

– Se på Kristoffer Barmen . Han er den perfekte Brann-spilleren for meg. Han har psyken, evnen til å gi litt juling og samtidig levere. Sånne typer vil jeg ha, sa Lars Arne Nilsen da VG intervjuet ham før TIL-kampen søndag.

Bestått eksamen

Barmens evne til å blokke ute medier og kravstore supportere er egenskap 24-åringen har lært seg å mestre gjennom mange tøffe år i Brann-drakten.

– Jeg har vel vært i Brann i syv år nå. Og det er vel ikke til å stikke under en stol at jeg har fått en del tyn. Jeg har lært meg det å ikke legge så mye i hva mediene skriver - det fører ingenting godt med seg.

– Hva med Lars Arne? Har han fått noen gode tips?

– Absolutt! Han har bestått eksamen. Men det tar litt tid å vende seg til det presset som er i byen.

– Vi har surfet på en bølge i tre år

Barmen er ikke i tvil om at årene under Nilsen er hans beste i Brann-karrieren. I årets sesong har bergenserne også begynt å levere offensiv og underholdende fotball. Mot Tromsø var rødtrøyene dominerende i alle spillets faser og kunne innkassere nye tre poeng i toppen av Eliteserien.

– Det flyter veldig bra om dagen. Men jeg synes helt ærlig at vi har surfet på en bølge gjennom tre år. Vi tok sølv i opprykkssesongen, som var en meget bra prestasjon.

– Hvordan skal dere unngå lignende formsvikt som i fjor?

– Det er et godt spørsmål. Men jeg føler vi har en bred nok tropp til å kunne kjempe der oppe. Det blir selvsagt tøft i mai, og det blir slitasje, men vi har gode spillere som Vega og Orry Larsen som kommer inn i dag og leverer varene. Det samme kan du si om Rolantsson som har vært fantastisk i Ruben Kristiansens fravær.

Fortsatt ikke gullfeber i Bergen

Til tross for at Brann virkelig har festet grepet om Eliteserien, kan ikke bergenserne sies å ha gått av skaftene for å se favorittlaget. Mot Tromsø søndag, var det 9755 tilskuere innenfor portene på Brann stadion.

– Det er klart vi gjerne skulle hatt flere tilskuere. Vi ønsker oss full stadion hver eneste gang. Nå håper jeg hvert fall de som var på plass her i kveld, ønsker å komme tilbake og kanskje tar med seg en kompis også. Da kan det bli virkelig gøy utover høstsesongen.

Brann var aldri truet i søndagens 3–0-seier mot Tromsø. Simen Wangberg var uheldig å satte ballen i eget mål etter 18 minutter, før Steffen Lie Skålevik doblet ledelsen ti minutter før pause. Halvtimen før slutt var Skålevik på plass igjen og puttet Branns tredje for kvelden, og spissens femte for sesongen.

Seieren betyr syv poeng ned til Rosenborg på andreplass etter åtte spilte kamper i Eliteserien.