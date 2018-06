Tyrefekter og eks-MMA-utøver passer på Cristiano Ronaldo under VM

Publisert: 07.06.18 07:34

FOTBALL 2018-06-07T05:34:20Z

Cristiano Ronaldo tar ingen sjanser under VM i Russland. Ifølge The Mirror kommer en tyrefekter og en eks-MMA-utøver til å sørge for stjernens trygghet.

De to er Nuno Marecos og Goncalo Salgado, skriver avisen , og de to er ingen hvem som helst.

Marecos er en tidligere fallskjermjeger som nå driver med portugisisk tyrefekting på fritiden sin.

Ifølge The Mirror går Marecos’ tyrefekting ut på at åtte menn bruker sin styrke til å overmanne en okse ved hjelp av sine bare hender, riktignok etter at det er satt et par spyd i oksen, og det er Marecos som er lederstjernen i gruppen. Det betyr at han skal egge oksen slik at den angriper, før han tar tak i hodet og forsøker å holde tak i oksen mens resten av laget kommer til unnsetning.

Denne formen for tyrefekting kalles «pega de cara» (løst oversatt til «hold tak i ansiktet»), og skiller seg også ut fra den spanske tyrefektingen ved at man

ikke dreper dyret foran publikum.

Flere andre medier skriver også at Ronaldo har hyret inn Marecos til VM, men The Mirror melder også at en tidligere MMA-utøver skal holde et ekstra øye med portugiseren.

Det er Goncalo Salgado, som ifølge nettstedet Sher Dog vant syv av sine ni kamper, inkludert fem på knockout. Hans siste kamp var i 2011.

De to har allerede jobbet med å passe på Cristiano Ronaldo , sist under Champions League-finalen i Kiev forrige måned.

