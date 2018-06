TV 2-PROFIL: Julie Strømsvåg skal veilede TV-seerne gjennom hennes femte mesterskap for kanalen. Foto: Geir Olsen

Julie Strømsvåg har flyttet inn med kjæresten

Publisert: 05.06.18 19:45

Den 37 år gamle TV 2-profilen avslører at hun og kjæresten har blitt samboere i Nydalen. Men hun tror han får seg en overraskelse når han ser hvordan hun jobber.

– Han heter Bjørn, er kiropraktor og veldig glad i fotball, sier TV 2 -profilen Julie Strømsvåg om sin nye samboer.

Innledningsvis ikke et tema hun har veldig lyst til å snakke om, men hun svarer tålmodig på alle spørsmål og ler med jevne mellomrom.

Kaos

Strømsvåg møter VG utenfor kontorene til TV 2s eldste rival, NRK, som er deres samarbeidspartner under fotballens VM. I år som for to år siden skal hun lede sendingene fra Kontraskjæret og kan avsløre at hun har blitt samboer med sin nye kjæreste.

– Vi har nettopp flyttet inn i en leilighet i ett av nybyggene i Nydalen, så det er litt kaos der, sier Strømsvåg og sier at hun møtte «kiropraktor-Bjørn» for ti måneder siden.

37-åringen tror at hennes nye samboer ser på jobben hennes som «en lek».

– Så han skal få seg en liten overraskelse når han ser at det er ganske mye jobb med det, sier hun lattermildt og sier at samboerlivet så langt er «veldig bra» – men at hun gleder seg til å gå inn i VM-boblen.

Store forventninger

Sommerens mesterskap har hun store forventninger til – drømmen er at det skal bli like bra som i Brasil-VM for fire år siden.

– Da var det så mange deilige kamper, med intensitet, fart og noen helt syke kamper som har satt seg på minnet. Jeg har store forventninger, jeg altså, sier hun.

TV 2-profilen vil ikke gå med på at det er «business as usual» for hennes del og sier at hun på ingen måte er blitt en gammel traver – til tross for at sommerens mesterskap blir hennes femte som programleder.

– Jeg er like, om ikke mer, nervøs for hvert år som går, jeg. Jeg vil jo levere noe bra og ikke gjøre noe annet enn å foredle produktet, sier hun.

En debatt som har gått igjen med jevne mellomrom, er hvordan kvinnelige TV-profiler blir hetset av mannlige seere på nett. Strømsvåg selv forklarer at hun ikke har opplevd så mye av det i det hele tatt, men tror generelt at problemet er på vei bort.

– Jeg har ikke blitt veldig konfrontert personlig med noe, så noen ganger virker det litt som en konstruert debatt også, forklarer TV 2-profilen.

Fotball-VM går av stabelen 14. juni og vises i et samarbeid mellom TV 2 og NRK.