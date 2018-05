TUNG OPPGAVE: Martí Cifuentes tar over et Sandefjord-lag som ligger på sisteplass med 5 poeng etter 12 spilte kamper. Foto: Sandefjord Fotball

Spanske Cifuentes er Sandefjords nye trener

Publisert: 31.05.18 10:16

FOTBALL 2018-05-31T08:16:14Z

Martí Cifuentes (35) er ansatt som ny hovedtrener i Sandefjord, og får med seg Geir Ludvig Fevang som assistent.

Det melder klubben på sin hjemmeside . 35-åringen har signert en kontrakt ut 2020-sesongen.

– Martí kommer med en tydelig filosofi, men ikke én fasit på hvordan man spiller – han ønsker å involvere trenerteamet og klubben mest mulig for å bygge videre på klubbens identitet, sier Per Ketil Berg, daglig leder i Sandefjord Fotball .

Han har lang trenererfaring, til tross for sin unge alder. Nå får spanjolen med seg Geir Ludvig Fevang som assistent. Sistnevnte har fungert som midlertidig trener etter at Magnus Powell fikk sparken for over en måned siden .

Cifuentes har siden januar vært trener for svenske AIKs juniorlag, og han har sin utdannelse fra Barcelona. Han har ifølge Sandefjords Blad har tatt UEFAs prolisens og en master i Sports Management på «The Johan Cruyff Institute».

Han har trent flere spanske klubber på lavere nivå, og vært innom nederlandske Ajax og engelske Millwall der han har hatt mindre trenerroller.

Sandefjord ligger helt sist i Eliteserien med fem poeng etter 12 kamper. Sist helg tapte laget 0–2 borte mot Strømsgodset , og står med bare én seier i serien så langt denne sesongen.